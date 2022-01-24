Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

Durakta 25 dakikadır beklediğini anlatan Ramazan Aksu, “Çok mağduruz, Bağcılar’a gidecektim. Normalde de sıkıntı ama bugün iyice birbirine girdi. belediyenin otobüsleri hep döküntü, bu hat hep sorunlu. Beyaz Masaya yazdık ama saatlerle ilgili hiçbir şey yapmadılar” dedi.