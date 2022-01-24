Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

İHA
24 Ocak 2022 Pazartesi, 17:12
Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

İstanbul’da yoğun kar yağışı evine gitmeye çalışan yurttaşları olumsuz etkiledi. Valiliğin kararıyla mesaiyi erken bitiren vatandaşlar evine gitmek isterken durakta kaldı. 

Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

Yollarda kalan otobüsler nedeniyle yurttaşlar yaklaşık bir saat soğuk altında bekledi. 

Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

İsmini vermek istemeyen ve yarım saat beklediğini belirten bir vatandaşlar, “Şu an her yer kapalı, yarım saattir bekliyorum. Normalde 5-10 dakikada bir geliyordu. Her taraf kapanmış, belediye çalışmıyor, açamıyorlar. Mesai erken bitti, eve gideceğiz” diye konuştu.

Evine gitmek isteyen yurttaşlar durakta kaldı

Durakta 25 dakikadır beklediğini anlatan Ramazan Aksu, “Çok mağduruz, Bağcılar’a gidecektim. Normalde de sıkıntı ama bugün iyice birbirine girdi. belediyenin otobüsleri hep döküntü, bu hat hep sorunlu. Beyaz Masaya yazdık ama saatlerle ilgili hiçbir şey yapmadılar” dedi.


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