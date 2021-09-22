Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi ardından açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 22:41
<p>Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları...<br></p>

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor yenilgisi ardından açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları...

<p>"Bir defa, Hikmet Hoca herhalde anlatmıştır maçı. Bu kadar uzun kaldığına göre. Sağolsun benim yerime de anlatmıştır."</p>

"Bir defa, Hikmet Hoca herhalde anlatmıştır maçı. Bu kadar uzun kaldığına göre. Sağolsun benim yerime de anlatmıştır."

<p>"Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik"</p>

"Kaybetmek istemeyiz ama futbolun içerisinde bunlar var. Sezon başı olması, ileride olmasından, hoşlanmamamıza rağmen iyidir. Biz Galatasaray'ız. Bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik"

<p>"Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz."<br></p>

"Eski günlerimize ve yahut oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada 2 puan, burada 3 puan verdik. Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz."

<p>"Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir."<br></p>

"Bilmelidir ki Galatasaraylılar, biz doğru yoldayız. Neticeler yanlış olabilir, bize yardım etmeyebilir."

<p>&nbsp;"Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor."</p>

 "Bunların hepsini bir tarafa koyacak, çok çabuk ayağa kalkacak tecrübeye ve Galatasaraylılığa sahibiz. Üzülmelidirler. Biz üzülüyoruz çok. Karamsarlığa kapılmanın manası yok. Futbolda bazen istedikleriniz olmuyor."

<p>"1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak."</p>

"1 Ocak'ta bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak."

<p>"Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz."</p>

"Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz."

<p>&nbsp;"Üzgünüm. Hiç mağlup olmayı sevmeyen biriyim. O kadar çok gördük ki bunları. O kadar kritik zamanlarda. Ligin daraldığı zaman da bunları gördük. Daha çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz."</p>

 "Üzgünüm. Hiç mağlup olmayı sevmeyen biriyim. O kadar çok gördük ki bunları. O kadar kritik zamanlarda. Ligin daraldığı zaman da bunları gördük. Daha çok zaman var. Biz bunların üstesinden geliriz."

<p>"Bazı oyuncuların ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunları teraziye koyar, adilane davranırız. Bu maçtan çıkaracağımız; bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da formayı yavaş yavaş başka arkadaşlarına devretmesi gerektiği."</p>

"Bazı oyuncuların ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bazı oyuncuların da bu fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunları teraziye koyar, adilane davranırız. Bu maçtan çıkaracağımız; bazı oyuncuların önemi, bazı oyuncuların da formayı yavaş yavaş başka arkadaşlarına devretmesi gerektiği."

<p>"Bunları telafi ederiz evelallah, hiç sıkıntınız olmasın. O hatalı, beriki böyle diyecek halim yok. Kaybedince sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın."<br></p>

"Bunları telafi ederiz evelallah, hiç sıkıntınız olmasın. O hatalı, beriki böyle diyecek halim yok. Kaybedince sorumluluğu alırız, kazanınca onlar kazansın."

<p>"Pes edecek bir tipim yok. Galatasaraylılar da etmez."</p>

"Pes edecek bir tipim yok. Galatasaraylılar da etmez."

<p>"Lig takımlarının fazlalığından dolayı, çarşambaları da oynuyoruz. Avrupa kupaları da oynuyoruz. Çok kolay olmuyor. Pazar perşembe eyvallah ama pazar çarşamba, biraz zorlanıyor bazı oyuncular. Alışkın değiller. Genç bünyeler... Bazıları bu kadar oynamıyor."</p>

"Lig takımlarının fazlalığından dolayı, çarşambaları da oynuyoruz. Avrupa kupaları da oynuyoruz. Çok kolay olmuyor. Pazar perşembe eyvallah ama pazar çarşamba, biraz zorlanıyor bazı oyuncular. Alışkın değiller. Genç bünyeler... Bazıları bu kadar oynamıyor."

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