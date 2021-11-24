Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevki Fatih Terim’i yakacak!
Sözcü gazetesinden Mesut Yıldırım'ın haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturasını belirledi. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ‘hakaret', Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ‘talimatlara aykırı hareket', sportmenliğe aykırı hareket', ‘hakem soyunma odasındaki sportmenliğe aykırı hareket' ve Teknik Direktör Fatih Terim de ‘hakaret' ve ‘tedbire uymaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Terim, farklı maddeden ağır bir ceza ile karşı karşıya.
Elmas, “Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü bir şekilde masada olacağını söylemiştik. Eski sistemden beslenen aktörler var. Türk futbolunun eski sistemden beslenen aktörlere teslim
olmasına izin vermeyiz. Her kulübe eşit adalet ana prensip. Sayın başkanımız da bu konuda hemfikir” dedi. Nihat Özdemir ise, “Türk futbolu, Galatasaraysız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri en iyi şekilde devam edecek” açıklamasını yaptı.
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