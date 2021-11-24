Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK sevki Fatih Terim’i yakacak!

Elmas, “Türk futbolunun çözümleri konusunda Galatasaray'ın güçlü bir şekilde masada olacağını söylemiştik. Eski sistemden beslenen aktörler var. Türk futbolunun eski sistemden beslenen aktörlere teslim

olmasına izin vermeyiz. Her kulübe eşit adalet ana prensip. Sayın başkanımız da bu konuda hemfikir” dedi. Nihat Özdemir ise, “Türk futbolu, Galatasaraysız olmaz. TFF ile Galatasaray'ın ilişkileri en iyi şekilde devam edecek” açıklamasını yaptı.