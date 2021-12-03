Fenerbahçe'de teknik direktörlük için senaryolar!

İddiaya göre; Fenerbahçe, 1 ay daha beklemek istemiyor. Slaven Bilic’in bir an önce takımın başına geçmesi için çalışmalar başladı. Hırvat teknik adamın da daha fazla vakit kaybetmemek adına Zhou Jinhui ile bir görüşme yaparak sözleşmesinin feshini isteyeceği öğrenildi. Çin’de önemli futbol kulüplerinin iflas etmesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı var. Bilic bu nedenle başkandan anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.