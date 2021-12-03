Fenerbahçe'de teknik direktörlük için senaryolar!
Ali Koç ve ekibi, listenin ilk sırasına Slaven Bilic’in adını yazdı. Hırvat teknik adam, ilk kez gündeme gelmedi. Pereira’dan önce Bilic ile görüşülmüş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. Hatta taraflar yeni sezon planlanmasını bile konuşmuştu. Ancak 53 yaşındaki teknik adamın şu anda görev yaptığı Beijing Guoan’ın başkanı Zhou Jinhui, Bilic’in ayrılışına onay vermedi. Jinhui buna rağmen başarılı teknik adama, yıl sonunda istediği takıma gidebileceğini söyledi.
İddiaya göre; Fenerbahçe, 1 ay daha beklemek istemiyor. Slaven Bilic’in bir an önce takımın başına geçmesi için çalışmalar başladı. Hırvat teknik adamın da daha fazla vakit kaybetmemek adına Zhou Jinhui ile bir görüşme yaparak sözleşmesinin feshini isteyeceği öğrenildi. Çin’de önemli futbol kulüplerinin iflas etmesi nedeniyle ligde ciddi bir sıkıntı var. Bilic bu nedenle başkandan anlayış bekliyor. Fenerbahçe Yönetimi ise olumsuz bir haber gelmesi ihtimaline karşılık alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.
3 SENARYO VAR
Bunlardan ilki, tüm tepkilere rağmen Vitor Pereira ile ilk devreyi bitirmek. Ancak takımla bağının iyice azalması, açıklamaları ve hamleleriyle Portekizli’nin Fenerbahçe’ye her geçen gün daha çok zarar vereceğini düşünen yöneticiler çoğunlukta. Ali Koç’un ise bu konuda kararsız olduğu kaydedildi.
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