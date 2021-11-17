Fenerbahçe’nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı’nda yer alan Serdar Dursun, 13 Kasım’da 6-0 galibiyetle sonuçlanan Cebelitarık maçında 5’inci golü kaydederken, 16 Kasım’daki Karadağ mücadelesinde görev alamadı. Slovenya Milli Takımı’nda görev alan Miha Zajc ise Slovakya ve Güney Kıbrıs mücadelelerinde gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer futbolcusu Dimitris Pelkas, ülkesi Yunanistan’ın Kosova ile 14 Kasım’da oynadığı maçta 44’üncü dakikada Georgios Masouras’ın kaydettiği golün asistini yaptı.
SERDAR DURSUN’DAN KRİTİK GOL
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı ile 13 Kasım’da Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 81’inci dakikada Rıdvan Yılmaz’ın asistini gole çevirdi. Ay-Yıldızlı ekibin Cebelitarık karşısındaki 5’inci golünü kaydeden Serdar Dursun, karşılaşanın 90+1’inci dakikasında 1 gol daha bulsa da ofsayta takıldı. Serdar Dursun, 16 Kasım’da Karadağ ile oynanan maça yedekler arasında başladı ve süre alamadı.
MIN-JAE KIM’Lİ GÜNEY KORE İKİ MAÇI DA KAZANDI
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nde ülkesi Güney Kore’nin Birleşik Arap Emirlikleri ile 11 Kasım’da oynadığı maçta 81 dakika görev alan Min-Jae Kim, 16 Kasım’da ise Irak ile oynanan maçta 90 dakika sahada yer aldı. Min-Jae Kim’li Güney Kore iki maçtan da galip ayrıldı.
MIHA ZAJC’TAN 2 GOL
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ülkesi Slovenya’nın 11 Kasım’da oynadığı Slovakya ile maçta 71 dakika forma giyen Miha Zajc, 18’inci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. 14 Kasım’da Güney Kıbrıs ile oynanan maçta 84 dakika sahada yer alan Zajc, 48’inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.
DIMITRIS PELKAS’TAN ASİST
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ülkesi Yunanistan’ın 11 Kasım’da İspanya ile oynadığı maça yedekler arasında başladı 78’inci dakikada dahil oldu. 14 Kasım’da oynanan Kosova mücadelesinde 80 dakika oyunda kaldı. Pelkas, 44’üncü dakikada Georgios Masouras’ın kaydettiği golün asistini yaptı.
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