Fenerbahçe’nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü

SERDAR DURSUN’DAN KRİTİK GOL

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı ile 13 Kasım’da Cebelitarık’ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Burak Yılmaz’ın yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 81’inci dakikada Rıdvan Yılmaz’ın asistini gole çevirdi. Ay-Yıldızlı ekibin Cebelitarık karşısındaki 5’inci golünü kaydeden Serdar Dursun, karşılaşanın 90+1’inci dakikasında 1 gol daha bulsa da ofsayta takıldı. Serdar Dursun, 16 Kasım’da Karadağ ile oynanan maça yedekler arasında başladı ve süre alamadı.