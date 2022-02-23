Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2022 Çarşamba, 16:20
Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

Fenerbahçe'nin 4 yıllık sözleşme imzaladığı Rossi için Flamengo devrede. Flamengo Teknik Direktörü Rossi'yi takımında görmek istiyor. 

Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

Globo'nun haberine göre, Flamengo, Benfica'da forma giyen 25 yaşındaki Everton'ı kadrosuna katmak istemesine rağmen bu transferde maliyetin yüksek olmasından dolayı rota Rossi'ye döndü. 

Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

Flamengo'nun Diego Rossi transferi için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Rossi'nin Kia Joorabchian ve Giuliano Bertolucci ikilisi tarafından Flamengo'ya önerildiği ve özellikle MLS'in en önemli oyuncularından biri olarak anılmasından kaynaklı transfer için girişimlerin başladığı ifade ediliyor. 


Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 19 maçta 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Tüm kulvarlarda ise 27 maçta görev aldı ve 1314 dakika oynadı. 

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