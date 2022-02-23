Flamengo, Fenerbahçe'den Rossi'yi istiyor

Flamengo'nun Diego Rossi transferi için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Rossi'nin Kia Joorabchian ve Giuliano Bertolucci ikilisi tarafından Flamengo'ya önerildiği ve özellikle MLS'in en önemli oyuncularından biri olarak anılmasından kaynaklı transfer için girişimlerin başladığı ifade ediliyor.



