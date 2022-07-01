Forbes açıklandı: Türkiye'den Milyarderler Listesine Giren 24 İsim Var

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 17:07
<p><strong>2. Ferit Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 2.4 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1292</p>

2. Ferit Şahenk

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

<p><strong>3. Hamdi Ulukaya</strong></p> <p>Serveti: 2.4 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1292</p>

3. Hamdi Ulukaya

Serveti: 2.4 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1292

<p><strong>4. Erman Ilıcak</strong></p> <p>Serveti: 2.3 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1341</p>

4. Erman Ilıcak

Serveti: 2.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1341

<p><strong>5. Filiz Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 2.2 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1397</p>

5. Filiz Şahenk

Serveti: 2.2 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1397

<p><strong>6. Sezai Bacaksız</strong></p> <p>Serveti: 1.9 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1579</p>

6. Sezai Bacaksız

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

<p><strong>7. Nihat Özdemir</strong></p> <p>Serveti: 1.9 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1579</p>

7. Nihat Özdemir

Serveti: 1.9 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1579

<p><strong>8. İbrahim Erdemoğlu</strong></p> <p>Serveti: 1.8 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1645</p>

8. İbrahim Erdemoğlu

Serveti: 1.8 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1645

<p><strong>9. Semahat Sevim Arsel</strong></p> <p>Serveti: 1.6 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1818</p>

9. Semahat Sevim Arsel

Serveti: 1.6 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1818

<p><strong>10.Hamdi Akın</strong></p> <p>Serveti: 1.5 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1929</p>

10.Hamdi Akın

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

<p><strong>15. Mustafa Rahmi Koç</strong></p> <p>Serveti: 1.5 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 1929</p>

15. Mustafa Rahmi Koç

Serveti: 1.5 milyar dolar

Forbes sıralaması: 1929

<p><strong>18. Deniz Şahenk</strong></p> <p>Serveti: 1.3 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 2190</p>

18. Deniz Şahenk

Serveti: 1.3 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2190

<p><strong>21.Aydın Doğan</strong></p> <p>Serveti: 1.1 milyar dolar</p> <p>Forbes sıralaması: 2448</p>

21.Aydın Doğan

Serveti: 1.1 milyar dolar

Forbes sıralaması: 2448

Forbes Türk iş insanları Aydın Doğan Deniz Şahenk Mustafa Rahmi Koç Hamdi Ulukaya

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