Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 11:59
Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Fransa Kupası'nda Marsilya, Nice deplasmanında tarihi hezimete uğradı. Maçın ardından Fransız basını Cengiz Ünder'i konuştu.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Allianz Riviera'da oynanan maçı Nice 4-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Öte yandan mücadelede Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de maça başlayarak 90 dakika sahada kaldı. Maçın ardından Fransız basını Cengiz Ünder'i yere göğe sığdıramadı.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Maxifoot, Nice-Marsilya maçının puanlamasında Marsilya'dan en fazla puanı Matteo Guendouzi ve Cengiz Ünder'e verdi. Cengiz Ünder için "Diğer takım arkadaşlarına göre ayakla kalan tek isimdi. Bard'ın kendi kalesine attığı golde de büyük pay sahibi oldu. Marsilya'da fark yaratan birkaç kişiden biriydi." ifadeleri kullanıldı.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Footmercato da en yüksek puanı 5 ile Cengiz Ünder'e verdi. Milli yıldızımız için "Bu sezon çok sık olduğu gibi Cengiz Ünder yine Marsilya'nın en iyi hücum oyuncusuydu. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında çok aktifti ve fark yarattı. Nice savunmasını zora sokan tek kişiydi. Takım arkadaşlarından destek alamadı." denildi.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Le Figaro ise Cengiz Ünder'in Marsilya'daki parlayan tek güneş olduğunu ifade etti. Haberde Cengiz Ünder için "Bu gece Marsilya'da parlayan tek güneş bir Türk: Cengiz Ünder. Marsilya hücumlarındaki en etkili isimdi. Sonuna kadar savaşan tek isimdi." sözleri kullanıldı.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Milli yıldız Nice maçında 90 dakika saha kaldı ve Marsilya taraftarlarının da büyük beğenisini topladı. Marsilya taraftarları Cengiz Ünder için 'Türk kralı' ifadelerini kullandı.

Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Bu sezon Marsilya formasıyla 27 karşılaşmada görev yapan milli yıldızımız Cengiz Ünder, 9 gol atıp 2 asistle oynadı. Sezon başında Roma'dan kiralanan Cengiz Ünder'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

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