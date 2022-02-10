Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi
Maxifoot, Nice-Marsilya maçının puanlamasında Marsilya'dan en fazla puanı Matteo Guendouzi ve Cengiz Ünder'e verdi. Cengiz Ünder için "Diğer takım arkadaşlarına göre ayakla kalan tek isimdi. Bard'ın kendi kalesine attığı golde de büyük pay sahibi oldu. Marsilya'da fark yaratan birkaç kişiden biriydi." ifadeleri kullanıldı.
Footmercato da en yüksek puanı 5 ile Cengiz Ünder'e verdi. Milli yıldızımız için "Bu sezon çok sık olduğu gibi Cengiz Ünder yine Marsilya'nın en iyi hücum oyuncusuydu. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında çok aktifti ve fark yarattı. Nice savunmasını zora sokan tek kişiydi. Takım arkadaşlarından destek alamadı." denildi.
İlgili Haberler
- Kayseri Demirspor Kulübü Başkanı Yılmaz Öztürk bıçaklandı
- Ata Demirer'den Adana Demirspor paylaşımı: Kulüpten cevap geldi
- Roberto Mancini, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı için Adana'ya geliyor
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel’e gidiyor
- Rusya, tatbikatının ikinci etabına başladı
- Osman Kavala hakkında karar
- Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması
- Çaykur Rizespor'un acı günü
- Kilicdaroglu says 'I won't pay my electricty bills
- Pekin Kış Olimpiyatları'nda şok olay!
- Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasına devam edildi
- Bakan Nebati'den 'yastık altı altın' açıklaması
- İngiliz devi hocasına Szalai için transfer sözü verdi!