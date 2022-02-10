Fransa'da Cengiz Ünder konuşuluyor: Marsilya'nın en iyisiydi

Footmercato da en yüksek puanı 5 ile Cengiz Ünder'e verdi. Milli yıldızımız için "Bu sezon çok sık olduğu gibi Cengiz Ünder yine Marsilya'nın en iyi hücum oyuncusuydu. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında çok aktifti ve fark yarattı. Nice savunmasını zora sokan tek kişiydi. Takım arkadaşlarından destek alamadı." denildi.