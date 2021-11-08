Freni tutmayan halk otobüsü otomobillere çarptı
Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.
Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile otobüs içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.
İş yerine güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sürücünün otobüsü hareket ettirdikten kısa bir süre sonra otobüsün hızla kalkış yaptığı sonra ise adeta şaha kalkar gibi önünde bulunan araçların üzerine çıktığı görüldü. Olay anında büyük panik yaşayan vatandaşlar ise kaza alanına koştu.
Kazada durakta ve yolcu otobüsünde yolcunun olmaması büyük bir facianın önüne geçti.
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