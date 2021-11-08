Freni tutmayan halk otobüsü otomobillere çarptı

Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile otobüs içerisinde bulunan kameraya saniye saniye yansıdı.