Galatasaray – Lokomotiv Moskova maçında kural hatası! Maç tekrarlanabilir

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:43
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadı.</p>

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Jivoglyadov 2 sarı kart görmesine rağmen oyundan atılmadı.

<p>Yaşanılan bu olayın ardınan Galatasaray’ın konuyu UEFA’ya taşıyacağı öğrenildi. UEFA’nın alacağı karara göre, maç tekrar edilebilir.</p>

Yaşanılan bu olayın ardınan Galatasaray’ın konuyu UEFA’ya taşıyacağı öğrenildi. UEFA’nın alacağı karara göre, maç tekrar edilebilir.

<p>Maçta 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov pozisyonun hemen ardından&nbsp; maçın hakemi Sandro Scharer tarafından sarı kartla cezalandırıldı.</p>

Maçta 90+1’de Kerem Aktürkoğlu’nu çekerek düşüren Dmitri Jivoglyadov pozisyonun hemen ardından  maçın hakemi Sandro Scharer tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

<p>Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için tekrar sarı kart gördü.</p>

Pozisyonun ardından çıkan kavgadan sonra aynı oyuncu bu kez kavgaya karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için tekrar sarı kart gördü.

<p>Dmitri Jivoglyadov, görüğü ikinci sarı karta rağmen mücadeleye devam etti.</p>

Dmitri Jivoglyadov, görüğü ikinci sarı karta rağmen mücadeleye devam etti.

<p>Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu maçın hakemine durumu söylese de Rusya ekibi mücadeleye 11 kişi devam etti.</p>

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu maçın hakemine durumu söylese de Rusya ekibi mücadeleye 11 kişi devam etti.

<p>Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerekirken Galatasaray’ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.</p>

Kurallara göre kural hatası nedeniyle maçın tekrarlanması gerekirken Galatasaray’ın bu konuda başvuruda bulunacağı aktarıldı.

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