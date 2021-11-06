Galatasaray'da Jaka Bijol iddiası

Jaka Bijol'un menajeri Robert, kendisine yöneltilen Galatasaray iddialarını Sport24 muhabirine yorumladı.

Robert, "Galatasaray transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağım. CSKA ile yakın temas halindeyiz. Hem CSKA'nın, hem Bijol'un taleplerine saygı göstermeliyiz. Şu anda sadece CSKA ile iletişim kurmaya odaklandık." dedi.