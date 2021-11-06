Galatasaray'da Jaka Bijol iddiası

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 18:10
<p>CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Jaka Bijol'un ismi Galatasaray'la anıldı.&nbsp;</p>

CSKA Moskova'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Jaka Bijol'un ismi Galatasaray'la anıldı. 

<p>Rus basını, Galatasaray'ın Bijol ile ilgilendiğini yazdıktan sonra genç futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu.&nbsp;</p>

Rus basını, Galatasaray'ın Bijol ile ilgilendiğini yazdıktan sonra genç futbolcunun menajeri açıklamalarda bulundu. 

<p>Jaka Bijol'un menajeri Robert, kendisine yöneltilen Galatasaray iddialarını Sport24 muhabirine yorumladı.&nbsp;</p><p>Robert, "Galatasaray transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağım. CSKA ile yakın temas halindeyiz. Hem CSKA'nın, hem Bijol'un taleplerine saygı göstermeliyiz. Şu anda sadece CSKA ile iletişim kurmaya odaklandık." dedi.&nbsp;</p>

Jaka Bijol'un menajeri Robert, kendisine yöneltilen Galatasaray iddialarını Sport24 muhabirine yorumladı. 

Robert, "Galatasaray transfer iddialarıyla ilgili yorum yapmayacağım. CSKA ile yakın temas halindeyiz. Hem CSKA'nın, hem Bijol'un taleplerine saygı göstermeliyiz. Şu anda sadece CSKA ile iletişim kurmaya odaklandık." dedi. 

<p>Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 13 maçta 1 gol attı ve 1 asistlik performans sergiledi.&nbsp;</p>

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 22 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 13 maçta 1 gol attı ve 1 asistlik performans sergiledi. 


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