Galatasaray'da seçime doğru! Burak Elmas liste oluşturmaya hazırlanıyor

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:40
<p>Galatasaray'da seçim öncesinde hareketlilik başladı.</p> <p><strong>TRT Spor</strong>'un aktardığına göre, adaylıkla ilgili kararını henüz vermeyen Başkan Burak Elmas'ın, güçlü bir liste oluşturmak için nabız yokladığı öğrenildi.</p>

Galatasaray'da seçim öncesinde hareketlilik başladı.

TRT Spor'un aktardığına göre, adaylıkla ilgili kararını henüz vermeyen Başkan Burak Elmas'ın, güçlü bir liste oluşturmak için nabız yokladığı öğrenildi.

<p>Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu oldu.</p>

Şu ana kadar adaylığını açıklayan tek isim, genel kurul üyesi Fırat Develioğlu oldu.

<p>Mevcut Başkan Burak Elmas’ın seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.</p>

Mevcut Başkan Burak Elmas’ın seçimli genel kurulda aday olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

<p>Elmas'ın, güçlü bir yönetim kurulu listesi oluşturmak için nabız yokladığı gelen haberler arasında.</p>

Elmas'ın, güçlü bir yönetim kurulu listesi oluşturmak için nabız yokladığı gelen haberler arasında.

<p>Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın şu an için aday olma düşüncesinin olmadığı öğrenildi.</p>

Eski başkanlardan Ünal Aysal'ın şu an için aday olma düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

<p>Dursun Özbek’e camiadan adaylık için çağrıda bulunulduğu ancak Özbek’in henüz kararını vermediği ifade edildi.</p>

Dursun Özbek’e camiadan adaylık için çağrıda bulunulduğu ancak Özbek’in henüz kararını vermediği ifade edildi.

<p>Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini 20 Mayıs'a kadar Divan Kurulu’na teslim etme zorunluluğu bulunuyor.</p>

Galatasaray'da başkan adaylarının listelerini 20 Mayıs'a kadar Divan Kurulu’na teslim etme zorunluluğu bulunuyor.

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