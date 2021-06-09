<p>Transferde gaza basan Trabzonspor'da takımdan ayrılacak futbolcular merak ediliyor.&nbsp;</p>
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Transferde gaza basan Trabzonspor'da takımdan ayrılacak futbolcular merak ediliyor. 

<p>Transfer ile ilgili bir iddia da Gana basınından geldi.&nbsp;</p>
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Transfer ile ilgili bir iddia da Gana basınından geldi. 

<p>Ghanasoccernet.com'un haberine göre Trabzonsppor'un başarılı hücumusu Caleb Ekuban'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.</p>
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Ghanasoccernet.com'un haberine göre Trabzonsppor'un başarılı hücumusu Caleb Ekuban'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

<p>Bu sezon gösterdiği 10 gol, 4 assitlik Süper Lig performansıyla Serie A ekiplerinin radarında olduğu belirtilen Ganalı golcünün özel sebebplerden dolayı takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.</p>
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Bu sezon gösterdiği 10 gol, 4 assitlik Süper Lig performansıyla Serie A ekiplerinin radarında olduğu belirtilen Ganalı golcünün özel sebebplerden dolayı takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

<p>Trabzonspor'la üç sezon geçiren Ekuban toplam 103 resmi karşılaşmada 29 gol, 18 asistlik performans sergiledi.&nbsp;</p>
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Trabzonspor'la üç sezon geçiren Ekuban toplam 103 resmi karşılaşmada 29 gol, 18 asistlik performans sergiledi. 

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