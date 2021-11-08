Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Fatih Terim'e tepki
Demirkol'un açıklamaları şu şekilde:
Terim’in performansı konusunda çok ciddi bir kafa karışıklığı yaşıyorum. Avrupa’da işlerliği olan bir oyun kuruyor. Ve zor bir grupta kafaya oynuyor. Ligdeyse anormal dalgalanmalar ve anlaşılmaz rakip analizleriyle işi sıkıntıya sokuyor. Dün için ilk 11 tercihi, Avrupa dönüşü, rakip analizi vs... Bunları alt alta koyduğunuzda Terim’in planına çok bir şey söylemiyorum. Mutlaka bir bildiği vardır. Ama 25’te Burak sakatlanıp Biglia savunma göbeğine geçtikten sonra santrfor oyuna almak için 63. dakikayı beklemesini anlamakta zorluk çekiyorum. 43’ten itibaren direkt hücumun temel direği Karamouh da yokken.
Karagümrük’ün geriden ısrarla pasla oyunu kurma planında Biglia yeri dolmaz, yerine konulmaz bir iş yapıyor. Son derece değerli orta saha oyuncularına rağmen onsuz hataya çok açıklar. Hele o savunmaya gelince hem topu çıkarmak hem de yüksek hücumculara karşı mücadele etmek zorlaşıyor. Terim bunların hiçbirisini önemsemedi. Sanki rakipte ne olup ne bittiğine hiç bakmıyor gibiydi.
Maçın sonundaki topuyla tüfeğiyle hücum yerine, orta sahada detayda işi bitiren bir beceri -ki bunlar Feghouli ve Morutanve hücumda güç ve kuvvete (Diagne ve Mohamed) daha erken yer verse maçı hiç riske etmeyebilirdi. Çünkü üstüne son 10 dakikaya sığdırdığı baskı, geride büyük açıklar da verdi. Pesic lig standardında olsa maçın açılışını da kapanışını da yapabilirdi.
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