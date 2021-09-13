<p>Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.&nbsp;</p>
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Süper Lig'in 4.haftasında Fenerbahçe, evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 

<p>1-1 eşitlikle biten karşılaşma sonucu sarı-lacivertliler sezonun ilk puan kaybını aldı.&nbsp;</p>
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1-1 eşitlikle biten karşılaşma sonucu sarı-lacivertliler sezonun ilk puan kaybını aldı. 

<p>Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'yi yorumladı. İşte Çelikler'in açıklamalarından satır başları:</p>
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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'yi yorumladı. İşte Çelikler'in açıklamalarından satır başları:

<p>"İngiltere futbolunda bir söz vardır. Yeni bir oyuncu ya da sistem denendiğinde "Falanca takımı soğuk ve yağmurlu bir Stoke deplasmanında görelim" derler. Türkiye'de bu deyim Sivasspor, özellikle Rıza Çalımbaylı Sivasspor için geçerlidir. Vitor'un sistemi asli testini bu zor ve sıkı takım karşısında verecekti. Nitekim kıran kırana bir maç oldu. Bayağı sert bir müsabaka oldu. Sivas'ın eksiklikleri vardı. Appindangoye, Kayode ve Leke James önemli eksikliklerdir. Yani Fenerbahçe adına 'eksiklerimiz vardı' bahanesi olamaz."</p>
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"İngiltere futbolunda bir söz vardır. Yeni bir oyuncu ya da sistem denendiğinde "Falanca takımı soğuk ve yağmurlu bir Stoke deplasmanında görelim" derler. Türkiye'de bu deyim Sivasspor, özellikle Rıza Çalımbaylı Sivasspor için geçerlidir. Vitor'un sistemi asli testini bu zor ve sıkı takım karşısında verecekti. Nitekim kıran kırana bir maç oldu. Bayağı sert bir müsabaka oldu. Sivas'ın eksiklikleri vardı. Appindangoye, Kayode ve Leke James önemli eksikliklerdir. Yani Fenerbahçe adına 'eksiklerimiz vardı' bahanesi olamaz."

<p>"Vitor 2. devreye de aynı kadroyla başlama hatası yaptı. Hiç bir varlık gösteremeyen Berisha'yı oyunda tuttu. Son 30 dakikada oynayabilecekse 45 dakika da oynayabilirdi Enner. 2. yarının başlarında ağırlık Sivas'a geçti. Dönenleri hep onlar aldılar. Bu esnada maçı değiştirecek isimler oyuna girdi. Enner ve İrfan.. Ama İrfan 10 dakika içinde yeniden sakatlandı. Sonrası kaos. Maç git gele döndü. Sivas da kazanabilirdi Fener de.. Ama Mesut - İrfan - Pelkas gibi topu önde tutabilecek ve iş bitirecek paslar atabilecek oyuncular da olmayınca ileride hiç top tutulamadı. Pozisyon da bulunamadı. Mükemmel oynayan ve her boşluğu kapatan Gustavo 1 puanın mimarlarından oldu. Vitor'un sistemi, Sivas sınavında arıza verdi."</p>
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"Vitor 2. devreye de aynı kadroyla başlama hatası yaptı. Hiç bir varlık gösteremeyen Berisha'yı oyunda tuttu. Son 30 dakikada oynayabilecekse 45 dakika da oynayabilirdi Enner. 2. yarının başlarında ağırlık Sivas'a geçti. Dönenleri hep onlar aldılar. Bu esnada maçı değiştirecek isimler oyuna girdi. Enner ve İrfan.. Ama İrfan 10 dakika içinde yeniden sakatlandı. Sonrası kaos. Maç git gele döndü. Sivas da kazanabilirdi Fener de.. Ama Mesut - İrfan - Pelkas gibi topu önde tutabilecek ve iş bitirecek paslar atabilecek oyuncular da olmayınca ileride hiç top tutulamadı. Pozisyon da bulunamadı. Mükemmel oynayan ve her boşluğu kapatan Gustavo 1 puanın mimarlarından oldu. Vitor'un sistemi, Sivas sınavında arıza verdi."

<p>"Yeni transferler için biraz daha bekleyelim. Max Meyer, Zajc'ın yerinde oynadığında değerlendirilebilir. Rossi'nin iyi bir oyun görüşü var. Futbolu biliyor. Düşük bir ligden geliyor. Buraya fiziken alışması gerekiyor. Berisha'yı hiç beğenmedim. İnşallah ilk maç heyecanındandır."</p>
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"Yeni transferler için biraz daha bekleyelim. Max Meyer, Zajc'ın yerinde oynadığında değerlendirilebilir. Rossi'nin iyi bir oyun görüşü var. Futbolu biliyor. Düşük bir ligden geliyor. Buraya fiziken alışması gerekiyor. Berisha'yı hiç beğenmedim. İnşallah ilk maç heyecanındandır."

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