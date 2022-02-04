Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor
Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerinde olan delta, flamingoların iki üreme sahasından biri olma özelliğini taşıyor. Her yıl birçok ülkede gerçekleştirilen Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında bu yıl yapılan sayıma göre 58 bin kuş kayıt altına alındı.
“Gediz Deltası tuzcul ve tatlı su ekosistemleri, koylar, tuzlalar ve lagünlerden oluşan 14 bin 900 hektarlık bir sulak alandır. Bu alanda 300 farklı kuş türü gözlemlenmiştir. Kış aylarında ördek türleri de dahil olmak üzere alanda kışlayan su kuşlarının sayısı ortalama 70 ile 80 bin arasındadır. Deltada Kış Ortası Su Kuşu Sayımında 58 bin birey kuş tespit edildi.”
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