Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

“Gediz Deltası tuzcul ve tatlı su ekosistemleri, koylar, tuzlalar ve lagünlerden oluşan 14 bin 900 hektarlık bir sulak alandır. Bu alanda 300 farklı kuş türü gözlemlenmiştir. Kış aylarında ördek türleri de dahil olmak üzere alanda kışlayan su kuşlarının sayısı ortalama 70 ile 80 bin arasındadır. Deltada Kış Ortası Su Kuşu Sayımında 58 bin birey kuş tespit edildi.”