Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

AA
04 Şubat 2022 Cuma, 14:46
Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti), UNESCO Dünya Doğa Mirası adayı olma özelliğini taşıyarak geniş yaşam kaynaklarıyla 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Delta aynı zamanda göç yolculuğunda mola veren kuşlar dolayısıyla yılın en kalabalık günlerini yaşıyor.

Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Alanları Koruma statülerinde olan delta, flamingoların iki üreme sahasından biri olma özelliğini taşıyor. Her yıl birçok ülkede gerçekleştirilen Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) kapsamında bu yıl yapılan sayıma göre 58 bin kuş kayıt altına alındı.

Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

"58 bin birey kuş tespit edildi"

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce korunan alanda bu yılki kuş sayımının da titizlikle yürütüldüğünü belirten İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa şunları söyledi:

Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

“Gediz Deltası tuzcul ve tatlı su ekosistemleri, koylar, tuzlalar ve lagünlerden oluşan 14 bin 900 hektarlık bir sulak alandır. Bu alanda 300 farklı kuş türü gözlemlenmiştir.  Kış aylarında ördek türleri de dahil olmak üzere alanda kışlayan su kuşlarının sayısı ortalama 70 ile 80 bin arasındadır. Deltada Kış Ortası Su Kuşu Sayımında 58 bin birey kuş tespit edildi.”

Gediz Deltası yılın en kalabalık günlerini yaşıyor

Delta, nesli tehlike altında olan su kuşlarına yaşama ve üreme alanları sağlayan habitat çeşitliliği nedeniyle 1998 yılında Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamına dahil edilmişti.

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