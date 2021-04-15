<p>Türkiye’nin en önemli sulak alan ekosistemleri arasındaki Gediz Deltası’nda, ilkbahar kuş göçü izleme çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla başladı. Çalışmalar kuş araştırmaları konusunda uzmanlaşmak isteyen gönüllülerin de katılımına açık.<span style="text-align: justify; background-color: #ffffff;" data-mce-style="text-align: justify; background-color: #ffffff;"><br></span></p>
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Türkiye’nin en önemli sulak alan ekosistemleri arasındaki Gediz Deltası’nda, ilkbahar kuş göçü izleme çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla başladı. Çalışmalar kuş araştırmaları konusunda uzmanlaşmak isteyen gönüllülerin de katılımına açık.

<p>Tüm Akdeniz Havzası’ndaki en büyük sulak alan ekosistemlerinden biri olan İzmir’in Gediz Deltası, her göç döneminde yüzlerce kuş türünün gözlemlenebildiği, özellikle su kuşları açısından oldukça önemli bir doğal alan olma özelliği taşıyor.&nbsp;</p>
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Tüm Akdeniz Havzası’ndaki en büyük sulak alan ekosistemlerinden biri olan İzmir’in Gediz Deltası, her göç döneminde yüzlerce kuş türünün gözlemlenebildiği, özellikle su kuşları açısından oldukça önemli bir doğal alan olma özelliği taşıyor. 

<p>Türkiye’deki 312 Önemli Doğa Alanı’ndan birisi olan Gediz Deltası’nda 2021 Nisan ayında başlayan ve bir ay sürecek olan Kuş Göçü İzleme Programı’yla, deltadaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınırken, programa katılan gönüllüler Gediz Deltası’nı tanıma şansı bulacak ve kuş uzmanlarından deltadaki kuş türlerini öğrenecek.</p>
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Türkiye’deki 312 Önemli Doğa Alanı’ndan birisi olan Gediz Deltası’nda 2021 Nisan ayında başlayan ve bir ay sürecek olan Kuş Göçü İzleme Programı’yla, deltadaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınırken, programa katılan gönüllüler Gediz Deltası’nı tanıma şansı bulacak ve kuş uzmanlarından deltadaki kuş türlerini öğrenecek.

<p>Göç çalışmasını takiben üreyen kuşlar araştırması başlatılacak.</p>
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Göç çalışmasını takiben üreyen kuşlar araştırması başlatılacak.

<p>Nisan ayı boyunca İzmir’in Gediz Deltası’ndaki kuş göçü izleme çalışmalarına katılan gönüllüler, Gediz Deltası’ndaki yaşama tanıklık ederken aynı zamanda koruma çalışmalarına katkı sağlayacak.</p>
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Nisan ayı boyunca İzmir’in Gediz Deltası’ndaki kuş göçü izleme çalışmalarına katılan gönüllüler, Gediz Deltası’ndaki yaşama tanıklık ederken aynı zamanda koruma çalışmalarına katkı sağlayacak.

<p>2002 yılından bu yana Gediz Deltası’nın korunması için çalışmalar yürüten Doğa Derneği’nin kuş uzmanlarının yürüttüğü Kuş Göçü İzleme Programı, haftada dört gün Gediz Deltası’nda uygulamalı, bir gün de Seferihisar Doğa Okulu’nda teorik paylaşımlı olacak şekilde, haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek ve çalışmalara her hafta iki gönüllü katılım sağlayabilecek.</p>
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2002 yılından bu yana Gediz Deltası’nın korunması için çalışmalar yürüten Doğa Derneği’nin kuş uzmanlarının yürüttüğü Kuş Göçü İzleme Programı, haftada dört gün Gediz Deltası’nda uygulamalı, bir gün de Seferihisar Doğa Okulu’nda teorik paylaşımlı olacak şekilde, haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek ve çalışmalara her hafta iki gönüllü katılım sağlayabilecek.

<p>Çalışmalara katılmak isteyen gönüllülerin kusizleme.gedizdeltasi.org adresi üzerinden gönüllülük formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurular arasında konuyla ilgili uzmanlaşmak isteyenlere ve çalışmaya bir haftadan uzun süre katılabilecek olanlara öncelik verilecek.</p>
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Çalışmalara katılmak isteyen gönüllülerin kusizleme.gedizdeltasi.org adresi üzerinden gönüllülük formunu doldurmaları gerekiyor. Başvurular arasında konuyla ilgili uzmanlaşmak isteyenlere ve çalışmaya bir haftadan uzun süre katılabilecek olanlara öncelik verilecek.

<p>Gediz Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor. Deltada başlatılan Kuş Göçü İzleme Programı hem deltanın tanınması hem de dünya mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması için önem taşıyor.&nbsp;</p>
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Gediz Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor. Deltada başlatılan Kuş Göçü İzleme Programı hem deltanın tanınması hem de dünya mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması için önem taşıyor. 

<p>Uzmanlar, nüfusu dört buçuk milyonu aşan İzmir şehrinin içerisinde yer alan Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak tescillenmesinin, deltanın gelecek nesillere aktarılması açısından çok kıymetli olduğunun altını çiziyor.</p>
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Uzmanlar, nüfusu dört buçuk milyonu aşan İzmir şehrinin içerisinde yer alan Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak tescillenmesinin, deltanın gelecek nesillere aktarılması açısından çok kıymetli olduğunun altını çiziyor.

<p>Gediz Deltası’nda yürütülecek Kuş Göçü İzleme Programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi:&nbsp;</p>
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Gediz Deltası’nda yürütülecek Kuş Göçü İzleme Programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: 

<p>Kurulduğumuz günden bugüne korunması için çalıştığımız Gediz Deltası’nda kuş izleme araştırmalarımıza ilkbahar göç döneminde de devam ediyoruz.&nbsp;</p>
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Kurulduğumuz günden bugüne korunması için çalıştığımız Gediz Deltası’nda kuş izleme araştırmalarımıza ilkbahar göç döneminde de devam ediyoruz. 

<p>Akdeniz Havzası’ndaki en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Gediz Deltası, biz kuş ve doğa gözlemcileri için bir yaşam okulu.&nbsp;</p>
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Akdeniz Havzası’ndaki en önemli sulak alan ekosistemlerinden biri olan Gediz Deltası, biz kuş ve doğa gözlemcileri için bir yaşam okulu. 

<p>Deltada bulunduğumuz her an kuşlar, biyoçeşitlilik ve habitat arasındaki ilişkiyi de gözlemleme şansı yakalıyoruz.&nbsp;</p>
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Deltada bulunduğumuz her an kuşlar, biyoçeşitlilik ve habitat arasındaki ilişkiyi de gözlemleme şansı yakalıyoruz. 

<p>Bu amaçla, bu değerli tecrübeyi gönüllülerimizle de paylaşacak bir alan yaratarak bir gönüllülük programı başlatıyoruz. Kuşlara ve doğaya gönül veren herkesi İzmir’in Gediz Deltası’na bekliyoruz</p>
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Bu amaçla, bu değerli tecrübeyi gönüllülerimizle de paylaşacak bir alan yaratarak bir gönüllülük programı başlatıyoruz. Kuşlara ve doğaya gönül veren herkesi İzmir’in Gediz Deltası’na bekliyoruz

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