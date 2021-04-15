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Türkiye’deki 312 Önemli Doğa Alanı’ndan birisi olan Gediz Deltası’nda 2021 Nisan ayında başlayan ve bir ay sürecek olan Kuş Göçü İzleme Programı’yla, deltadaki kuş göçü hareketliliği kayıt altına alınırken, programa katılan gönüllüler Gediz Deltası’nı tanıma şansı bulacak ve kuş uzmanlarından deltadaki kuş türlerini öğrenecek.
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2002 yılından bu yana Gediz Deltası’nın korunması için çalışmalar yürüten Doğa Derneği’nin kuş uzmanlarının yürüttüğü Kuş Göçü İzleme Programı, haftada dört gün Gediz Deltası’nda uygulamalı, bir gün de Seferihisar Doğa Okulu’nda teorik paylaşımlı olacak şekilde, haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek ve çalışmalara her hafta iki gönüllü katılım sağlayabilecek.
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