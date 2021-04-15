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2002 yılından bu yana Gediz Deltası’nın korunması için çalışmalar yürüten Doğa Derneği’nin kuş uzmanlarının yürüttüğü Kuş Göçü İzleme Programı, haftada dört gün Gediz Deltası’nda uygulamalı, bir gün de Seferihisar Doğa Okulu’nda teorik paylaşımlı olacak şekilde, haftalık periyotlar halinde gerçekleşecek ve çalışmalara her hafta iki gönüllü katılım sağlayabilecek.