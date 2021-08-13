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Nkoudou, gol sevinciyle ilgili şu ifadeleri kullandı, "Rosier'le aynı odada kalıyoruz. Odadayken ikimizden birisi gol atarsa nasıl sevinebiliriz diye düşünüyorduk ve buna karar verdik. Bugün ben gol attım ve böyle bir şey yaptık. Umarım sonraki maçlarda Rosier de atar ve daha farklı şekilde kutlarız."
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