<p>Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.</p>
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Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

<p>Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti. Beşiktaş, aldığı sonuçla sezona üç puanla başladı.</p>
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Karşılaşmada siyah-beyazlı takımın gollerini Nkoudou, Atiba ve Larin kaydetti. Beşiktaş, aldığı sonuçla sezona üç puanla başladı.

<p>Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Nkoudou, golün ardından Rosier'le yaptığı gol sevincini planladıklarını söyledi.</p>
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Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Nkoudou, golün ardından Rosier'le yaptığı gol sevincini planladıklarını söyledi.

<p>Nkoudou, gol sevinciyle ilgili şu ifadeleri kullandı, "Rosier'le aynı odada kalıyoruz. Odadayken ikimizden birisi gol atarsa nasıl sevinebiliriz diye düşünüyorduk ve buna karar verdik. Bugün ben gol attım ve böyle bir şey yaptık. Umarım sonraki maçlarda Rosier de atar ve daha farklı şekilde kutlarız."</p>
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Nkoudou, gol sevinciyle ilgili şu ifadeleri kullandı, "Rosier'le aynı odada kalıyoruz. Odadayken ikimizden birisi gol atarsa nasıl sevinebiliriz diye düşünüyorduk ve buna karar verdik. Bugün ben gol attım ve böyle bir şey yaptık. Umarım sonraki maçlarda Rosier de atar ve daha farklı şekilde kutlarız."

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