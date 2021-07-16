<p>2017 - 2018 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Giuliano'nun yeni adresi belli oldu.&nbsp;</p>
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2017 - 2018 sezonunda Fenerbahçe formasını terleten Giuliano'nun yeni adresi belli oldu. 

<p>Son olarak Medipol Başakşehir formasını terleten 31 yaşındaki yıldız Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol atıp 6 asist üretmişti.&nbsp;</p>
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Son olarak Medipol Başakşehir formasını terleten 31 yaşındaki yıldız Fenerbahçe formasıyla çıktığı 37 maçta 16 gol atıp 6 asist üretmişti. 

<p>Brezilya ekiplerinden Corinthians, Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.&nbsp;</p>
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Brezilya ekiplerinden Corinthians, Giuliano'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 

<p>Sezonu Başakşehir'de geçiren Brezilyalı 10 numara Başakşehir formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol atıp 5 asist üretti.&nbsp;</p>
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Sezonu Başakşehir'de geçiren Brezilyalı 10 numara Başakşehir formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol atıp 5 asist üretti. 

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