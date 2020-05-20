Hayvanları için mevsim şartlarına göre sürekli yer değiştirmek durumunda
kalan göçerler, hava sıcaklıklarının artmasıyla yaylalara doğru yolculuğa
başladı. Batman’ın Gercüş ilçesinde çadırlarda kalan ve hayvanları için sürekli
yer değiştiren göçerlerin yaşamı, başlattıkları yolculukla daha da zorlaşıyor.
Havaların ısınmasıyla birlikte
Mardin'in Nusaybin ilçesindeki yaylalarından dönen göçerler Batman'ın Gercüş
ilçesinden geçerek, Van, Bitlis, Muş'ta bulunan serin
yaylalara yerleşecek. Bazen kara yolunu bazen de arazi ve dağlık
alanlardan geçtikleri sırada zorluklarla karşı karşıya kalan
göçerlerin yolculukla birlikte yaşamları da zorlaşıyor.
Küçükbaşları için yılın farklı
dönemlerinde yer değiştirmek durumunda kalan, çadırlarda yaşayan ve
hayatları sürülerin peşinde geçen göçerlerden Salim Temel, teknolojiden
sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum bir yaşam sürmek zorunda
kaldıklarını söyledi. Yolculuk sırasında ailesiyle birlikte geceleri çadır
kurup konakladıkların anlatan Temel, gündüzleri ise sürekli yollarda
olduklarını ifade etti.
Binlerce hayvanla birlikte
yaylalara yürüyerek, bölgede yüzlerce yıldır devam eden geleneğini de
sürdürdüklerini anlatan Temel, "Yollara düştüğümüz zaman vatandaşlar
bizimle çok uğraşıyor. Yaylalarda konaklamamıza ve çadır kurmamıza izin
vermiyorlar. Bu konuda sağ olsunlar güvenlik güçleri bizlere çok yardımcı
oluyorlar. Bize izin verdikleri için güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.
Nusaybin'den geliyoruz Bitlis’e doğru gideceğiz. Şu an Bitlis ve Muş ovalarında
kar olduğundan dolayı yavaş yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Çok zor şartlar
altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Göçerlik zor bir iş sürekli yer değiştirmek
zorunda kalıyoruz. Bir gün burada bir gün başka yerde yaşamak zorunda
kalıyoruz" diye konuştu.
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