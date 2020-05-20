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Binlerce hayvanla birlikte yaylalara yürüyerek, bölgede yüzlerce yıldır devam eden geleneğini de sürdürdüklerini anlatan Temel, "Yollara düştüğümüz zaman vatandaşlar bizimle çok uğraşıyor. Yaylalarda konaklamamıza ve çadır kurmamıza izin vermiyorlar. Bu konuda sağ olsunlar güvenlik güçleri bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bize izin verdikleri için güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Nusaybin'den geliyoruz Bitlis’e doğru gideceğiz. Şu an Bitlis ve Muş ovalarında kar olduğundan dolayı yavaş yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Göçerlik zor bir iş sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bir gün burada bir gün başka yerde yaşamak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

