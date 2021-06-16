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‘EN ÖNEMLİ UNSUR AŞILAMA’

Trabzon Valisi Ustaoğlu, yaz dönemi ile birlikte köy ve yayla evlerinde oluşabilecek toplanmalar, ile cenaze ve taziye ziyaretlerine karşı vatandaşın daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ustaoğlu, “Haftalık vaka durumları iller bazlı olarak paylaşılıyor. Trabzon’da ülke genelinde olduğu gibi düşüşler mevcut. Sadece geçen hafta önceki haftalara göre yükseliş oldu. Son 2 gündür buna rağmen ciddi düşüşler var. En önemli unsur da aşılanma. Son açıklamaya göre 40 yaş ve üzerine aşı açıldı.

Normalleşme adına yapılabilecek en büyük çalışmaların başında aşılama geliyor. Bu noktada da vatandaşlarımız kulaktan dolma bilgilerle direnç göstermemeli. Aşıya ulaşılabilirlik noktasında da ilimizde bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.