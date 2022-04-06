Güncel benzin ve motorin fiyatları

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 10:55
<p>Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle <strong>brent petrol fiyatlarında</strong> dalgalanma yaşanıyor.</p>

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor.

<p>Bu değişim, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalanmasına neden oluyor. </p><p><strong>İşte 6 Nisan benzin ve motorin güncel fiyatları...</strong></p>

Bu değişim, benzin ve motorin fiyatlarının da dalgalanmasına neden oluyor.

İşte 6 Nisan benzin ve motorin güncel fiyatları...

<p>Brent petroldeki dalgalanma, pompa fiyatlarında da dalgalanma yaratıyor.<br></p>

Brent petroldeki dalgalanma, pompa fiyatlarında da dalgalanma yaratıyor.

<p>2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşti.<br></p>

2 Nisan Cumartesi günü benzinde 80 kuruşluk indirim gerçekleşti.

<p>Otogaza ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam geldi.<br></p><p>Akaryakıt fiyatlarına 6 Nisan tarihinde ise bir indirim ya da zam haberi gelmedi.<br></p>

Otogaza ise 4 Nisan'da 63 kuruşluk zam geldi.

Akaryakıt fiyatlarına 6 Nisan tarihinde ise bir indirim ya da zam haberi gelmedi.

<p>Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:</p><p>* İstanbul'da <strong>motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan</strong> satılıyor.</p><p>* <strong>Benzinin litresi ise 19 liradan</strong> satılıyor.</p>

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

* İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.

* Benzinin litresi ise 19 liradan satılıyor.

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