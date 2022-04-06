Güncel benzin ve motorin fiyatları
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- Deprem her yerde!
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Nwakaeme için Fenerbahçe iddiası
- Jandarmadan tarihi eser operasyonu
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Covid-19 anksiyete ve depresyonu artırdı
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- TFF'den Cüneyt Çakır'a ambargo!
- Seksenler dizisinin ünlü oyuncusuna 'hırsızlık' şoku
- Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
- Emekliler Derneği'nde 15 milyonluk vurgun!
- Altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Nisan 2022)