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Eğitimlerin, istatistiksel olarak suçlardan en çok etkilenen genç siyah kadınlara yönelik olduğunu belirten Kubheka, "Buradaki her kadın tecavüze uğrayan, soyulan, saldırıya uğrayan bir kadın tanıyor. Her birinin bu suçlarla ilgili bir hikayesi var" dedi.

