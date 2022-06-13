Gözaltına alınan Galip Öztürk’ün 105 çocuk isteyen eşi konuştu: Her zamankinden daha zor
Daha önce 105 çocuk istediğini söyleyen Kristina Öztürk, eşinin gözaltına alınmasından sonra çok yalnız hissettiğini ve geleceğinde bir belirsizlik olduğunu söyledi.
İngiliz Daily Star gazetesi Kristina’nın eskiden bir striptizci olduğunu yazarken 24 yaşındaki Kristina Öztürk’ün çocuklarının fotoğraflarını sık sık sosyal medyadan paylaştığını aktardı.
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