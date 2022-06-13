Gözaltına alınan Galip Öztürk’ün 105 çocuk isteyen eşi konuştu: Her zamankinden daha zor

Çift 2021 yılında bir yılda 20 bebeğe sahip olmak için taşıyıcı anneliğe 138 bin pound (yaklaşık 2.9 milyon TL) harcadığını açıklamıştı. Çift ayrıca 7/24 çalışan 16 bakıcı için de yılda 67.700 pound (yaklaşık 1.4 milyon TL) harcadığını da duyurmuştu.