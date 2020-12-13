07.12.2020 | Akdeniz foku
Finike Limanı'ndaki teknesine sabah saatlerinde gelen kaptan Yavuz Denizer, kıyıdaki kefal cinsi balıklara ekmek attığı sırada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunu fark etti.
Akdeniz fokunu kefalleri kovarken gördüğünü belirten Denizer, “Beni görünce başını çıkarttı ve 3-5 dakika bakıştık. Daha önce de Akdeniz foku görmüştüm ama liman içinde ilk defa karşılaştım. Çok sevimliydi, ekmek atınca kefaller geldiği için o da onları yemeye geldi ve resmen bana teşekkür etti" dedi.
08.12.2020 | Yaklaşık bir yıl sonra koronavirüs salgınının başlangıç noktası Wuhan
Çin'in Wuhan kentinde yüzlerce kişi, yaklaşık 1 yıl önce koronavirüs salgınının ortaya çıktığı pazarı taze sebze, meyve, balık, kurbağa ve kaplumbağa satın almak için doldurdu. Kentin büyük pazar yerlerinden birinde başlayan salgın, dünyanın büyük bölümünü hala etkisi altında tutarken, Wuhan'da hayat büyük ölçüde normale döndü. / BBC
09.12.2020 | Uluslar Arası Uzay İstasyonu
Bursa Mudanya'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından Uluslar Arası Uzay İstasyonun geçişi kayıt altında alındı.
Yeryüzünden 330-422 Km arası değişen yükseklikte dünya yörüngesinde saatte 27 bin km hızla ilerleyen Uluslar Arası Uzay istasyonu (ISS) bazı uygun koşullarda büyüklüğü nedeniyle dünya üzerinden çıplak gözle görülebiliyor.
10.12.2020 | Jonk
Doğanın terkedilmiş alanları geri alışını anlatan bir dizi fotoğraftan oluşan çalışma, 2020 Yeryüzü Fotoğrafı yarışmasında en büyük ödülü aldı.
Fransız fotoğrafçı Jonathan Jimenez ya da diğer adıyla "Jonk" tarafından çekilen doğanın geri gelişi serisinde Abhazya'da bir kafe ve tiyatro, Portekiz'de bir otel ve İtalya'da bir yüzme havuzu da var. / BBC
11.12.2020 | TIME – Yılın Kişisi
TIME Dergisi, 2020 için "Yılın Kişisi" olarak ABD'de seçimi kazanan Joe Biden ve Kamala Harris ikilisini seçti. ABD'nin seçilen başkanlarını sık sık "Yılın Kişisi" ilan eden TIME Dergisi bu sefer ülkenin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'i de listeye aldı.
12.12.2020 | Büyük Flamingo
Türkiye'nin Nahçıvan, İran ve Ermenistan sınırında bulunan Iğdır, iklim yapısı ve bitki örtüsü çeşitliliğiyle birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Çeşitlilik nedeniyle bölgenin "kuş cenneti" olarak nitelendirilen kentin birbirinden güzel coğrafyasına, farklı türden kuşlar da renk katıyor.
Yaklaşık 303 kuş türünün yaşadığı ve göçmen kuşların uğrak noktası milli parkta, daha önce bölgede çalışma yapan bilim insanlarının sadece uçarken görüp kayıt altına aldığı büyük flamingonun, bölgedeki sulak alanda beslenmesi AA ekibince görüntülendi.
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