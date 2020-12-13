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07.12.2020 | Akdeniz foku

Finike Limanı'ndaki teknesine sabah saatlerinde gelen kaptan Yavuz Denizer, kıyıdaki kefal cinsi balıklara ekmek attığı sırada nesli tehlike altında olan Akdeniz fokunu fark etti.

Akdeniz fokunu kefalleri kovarken gördüğünü belirten Denizer, “Beni görünce başını çıkarttı ve 3-5 dakika bakıştık. Daha önce de Akdeniz foku görmüştüm ama liman içinde ilk defa karşılaştım. Çok sevimliydi, ekmek atınca kefaller geldiği için o da onları yemeye geldi ve resmen bana teşekkür etti" dedi.