Değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus’a, en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg de “Fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir.” diyerek plana destek verdi.
Öte yandan Aydınus cephesinden gelen haberler ise biraz sancılı. Fırat Aydınus’un, teamül gereği jübile anlamına gelen Türkiye Kupası final maçını yönetmesi bekleniyordu.
MHK, geçmişte uzun yıllar FIFA kokartı taşıyan Aydınus’a sezonun son haftasının en önemli maçlarından biri olan Göztepe-Beşiktaş karşılaşmasında görev verince, üç gün sonra oynanacak kupa finaline Ali Palabıyık’ı atamak durumunda kaldı. Palabıyık, geçen sezon da aynı kupanın finalini yönetmişti.
MHK talimatının “Üst klasman hakemliği ve üst klasman yardımcı hakemliği” başlıklı 52. maddesine göre; “Profesyonel (Sözleşmeli) hakemler arasından performansa dayalı olarak MHK-TFF Yönetim Kurulu’nun onayı ile yıllık sözleşmeler ile en fazla 47 yaşına kadar uzatılabilir.” hükmü yer alıyor. MHK, atletik testlerde başarılı olması kaydı ile yaş sınırını yukarı çekmek istiyor.
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