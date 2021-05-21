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Stratejik bir hata yapan MHK’nın, hem Aydınus’un gönlünü almak hem yakın gelecekte hakemliği sona erecek bazı tecrübeli isimlerden yararlanmaya devam etmek adına böyle bir hamle yaptığı ileri sürüldü. Ancak Fırat Aydınus’un “devam” konusunda kararsız olduğu kaydedildi.