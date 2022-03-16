Halepçe Katliamı: Tarihin kanlı sayfası

FOTOĞRAF: HALEPÇE SOYKIRIM ANITI

Konu ile ilgili filmler:

1-) Kara Tahta, İranlı yönetmen Samira Mahmelbaf'ın 2000 yapımı ikinci uzun metrajlı filmidir. İran, İtalya ve Japonya ortak yapımıdır. Filmin 20 yaşındaki yönetmeni Samira Mahmelbaf, senaryosunu babası Muhsin Mahmelbaf ile birlikte yazdı.

Film, 1988'de İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in Halepçe'ye kimyasal bomba saldırısı düzenlemesinin ardından, sınırda yaşam mücadelesi veren bir grup Kürt mülteci üzerinde yoğunlaşıyor. İran Kürdistanı'nın dağlık kesimlerinde, sırtlarında kara tahtalar taşıyan ve kendilerine öğrenci arayan bir grup seyyar öğretmeni konu etmektedir. Diyalogların çoğu Kürtçe olan filmde çoğunlukla profesyonel olmayan oyuncular rol aldı.

2000 Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2-) Kaplumbağalar da Uçar, Sarhoş Atlar Zamanı'nın da yönetmenliğini yapan Bahman Gobadi'nin 2004'te çektiği filmi.

Irak Savaşı'ndan sonra çekilen ilk Irak filmi (İran ve Fransa ile ortak yapımı) olup çekim esnasında Amerikan işgal kuvvetlerinin de desteğini aldı.

Berlin Uluslararası Film Festivali En iyi istikbali ve barış film ödülü (2005) başta olmak üzere birçok ödülleri aldı. 2006'da İran en iyi yabancı film dalında adaylık gösterildi.