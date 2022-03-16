Halepçe Katliamı: Tarihin kanlı sayfası
HALEPÇE KATLİAMI NEDİR?
Halepçe Katliamı, İran-Irak Savaşı sırasında yaşanmıştır.
1986-1988 yıllarında Saddam Hüseyin'in, 1986-1988'de Irak'ın kuzeyinde yaptırdığı El-Enfal Harekâtı adlı isyanı bastırma operasyonunun bir parçası olan Halepçe katliamında kente zehirli gaz saldırısı gerçekleştirilmiştir.
Saddam Hüseyin, İran ordusunun ilerleyişini durdurmak amacıyla Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan Korgeneral Ali Hasan al-Majid al-Tikriti'ye zehirli gaz bombaları kullanması talimatını verdi.
Olay 16 Mart 1988 yılında meydana geldi.
Zehirli gaz bombalarını taşıyan sekiz MiG-23 uçağından Halepçe kasabasına bombardıman düzenlendi.
FOTOĞRAF: HALEPÇE SOYKIRIM ANITI
Konu ile ilgili filmler:
1-) Kara Tahta, İranlı yönetmen Samira Mahmelbaf'ın 2000 yapımı ikinci uzun metrajlı filmidir. İran, İtalya ve Japonya ortak yapımıdır. Filmin 20 yaşındaki yönetmeni Samira Mahmelbaf, senaryosunu babası Muhsin Mahmelbaf ile birlikte yazdı.
Film, 1988'de İran-Irak Savaşı sırasında Saddam Hüseyin'in Halepçe'ye kimyasal bomba saldırısı düzenlemesinin ardından, sınırda yaşam mücadelesi veren bir grup Kürt mülteci üzerinde yoğunlaşıyor. İran Kürdistanı'nın dağlık kesimlerinde, sırtlarında kara tahtalar taşıyan ve kendilerine öğrenci arayan bir grup seyyar öğretmeni konu etmektedir. Diyalogların çoğu Kürtçe olan filmde çoğunlukla profesyonel olmayan oyuncular rol aldı.
2000 Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
2-) Kaplumbağalar da Uçar, Sarhoş Atlar Zamanı'nın da yönetmenliğini yapan Bahman Gobadi'nin 2004'te çektiği filmi.
Irak Savaşı'ndan sonra çekilen ilk Irak filmi (İran ve Fransa ile ortak yapımı) olup çekim esnasında Amerikan işgal kuvvetlerinin de desteğini aldı.
Berlin Uluslararası Film Festivali En iyi istikbali ve barış film ödülü (2005) başta olmak üzere birçok ödülleri aldı. 2006'da İran en iyi yabancı film dalında adaylık gösterildi.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Direkten kopan kablo patlamalara neden oldu
- 'Gidiyorlar ve bunun farkındalar'
- Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştü
- Yolu kardan kapanan mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayl
- Erdoğan'ın semtinde isyan: 'Bunu üç yıl önce aldım'
- İstanbul'da uyuşturucu baskınları
- Heyelanda yanına kayaların düştüğü 5 katlı bina tahliye
En Çok Okunan Haberler
- Yazar ve yayıncı Lale Apa yaşamını yitirdi
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- En çok elektrik harcayan ev aletlerine dikkat
- Doktor 'kanser' demişti: Hayatının şokunu yaşadı
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Bitcoin'de tedirgin eden hareket
- Bakanlıktan çimento sektörüne inceleme
- ABD Merkez Bankası ne karar verecek?
- AKP ve MHP oylarıyla 'yine' reddedildi