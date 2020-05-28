<p>Covid-19 enfeksiyonuna özgü belirli bir ilaç tedavisi olmadığından bu nedenle öncelikle hasta olmamayı sağlamanın ilk hedef olması gerektiğinin altını çizen Dr. Elif Meşeci “Covid-19 enfeksiyonunun hamilelikteki etkisinin sadece anne adayı için değil aynı zamanda doğacak bebeği için de ciddi problemler oluşturabileceği bilinciyle hareket etmeli, virüsün yayılımını önlemek için üzerimize düşen sorumluluğu dikkatlice yerine getirmeliyiz. Kişisel korunma önlemlerini dikkatlice uygulamak kendimize, bebeğimize, ailemize ve sevdiklerimize Covid-19 bulaşını engelleyecektir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, ‘yeni normal’de bu 6 önleme dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.<br></p>
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Covid-19 enfeksiyonuna özgü belirli bir ilaç tedavisi olmadığından bu nedenle öncelikle hasta olmamayı sağlamanın ilk hedef olması gerektiğinin altını çizen Dr. Elif Meşeci “Covid-19 enfeksiyonunun hamilelikteki etkisinin sadece anne adayı için değil aynı zamanda doğacak bebeği için de ciddi problemler oluşturabileceği bilinciyle hareket etmeli, virüsün yayılımını önlemek için üzerimize düşen sorumluluğu dikkatlice yerine getirmeliyiz. Kişisel korunma önlemlerini dikkatlice uygulamak kendimize, bebeğimize, ailemize ve sevdiklerimize Covid-19 bulaşını engelleyecektir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, ‘yeni normal’de bu 6 önleme dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

<p><strong>Sosyal mesafenin korunması:</strong> Kalabalık ortamlara girilmemesi, toplu taşıma kullanılmaması, mümkün olduğunca evde kalınması gerekli. Dışarı çıkılması gerekirse ‘burun ve ağzı’ kapatacak tarzda maske kullanılmalı. Ancak sadece maske kullanılmasının yeterli olmayacağını bilerek sağlıklı görünen bireylerle bile araya 1,5-2 metre sosyal mesafe koymaya çok dikkat edin.</p>
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Sosyal mesafenin korunması: Kalabalık ortamlara girilmemesi, toplu taşıma kullanılmaması, mümkün olduğunca evde kalınması gerekli. Dışarı çıkılması gerekirse ‘burun ve ağzı’ kapatacak tarzda maske kullanılmalı. Ancak sadece maske kullanılmasının yeterli olmayacağını bilerek sağlıklı görünen bireylerle bile araya 1,5-2 metre sosyal mesafe koymaya çok dikkat edin.

<p><strong>Kişisel hijyen kurallarını uygulamak:</strong> Ellerin sabun ve su veya alkol bazlı (%70 alkol konsantrasyonu olan) el antiseptikleri ile temizlenmesine özen gösterin.<br></p>
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Kişisel hijyen kurallarını uygulamak: Ellerin sabun ve su veya alkol bazlı (%70 alkol konsantrasyonu olan) el antiseptikleri ile temizlenmesine özen gösterin.

<p>Elinizi yüzünüze, gözünüze ve ağzınıza götürmeyin.<br></p>
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Elinizi yüzünüze, gözünüze ve ağzınıza götürmeyin.

<p><span style="color: #1c2b28; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;" data-mce-style="color: #1c2b28; font-family: helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: #ffffff;">Öksürüp hapşırırken elinizin içine değil, peçete ve dirsek içini kullanın.</span><br></p>
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Öksürüp hapşırırken elinizin içine değil, peçete ve dirsek içini kullanın.

<p><strong>Ortak alanlarda yüzey temizliğinin sık yapılması:</strong> Kapı kolu, elektrik düğmesi, telefon, kumanda gibi ortak kullanılan yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin.<br></p>
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Ortak alanlarda yüzey temizliğinin sık yapılması: Kapı kolu, elektrik düğmesi, telefon, kumanda gibi ortak kullanılan yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin.

<p>Ev halkından her gün dışarı çıkmak zorunda olan, çalışan bireyler varsa aile içi bulaşı engellemek için odanızı sık sık havalandırın, farklı zamanlarda yemek yiyin, ayrı havlu mümkünse ayrı tuvalet kullanmaya ve eve ziyaretçi kabul etmemeye özen gösterin.<br></p>
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Ev halkından her gün dışarı çıkmak zorunda olan, çalışan bireyler varsa aile içi bulaşı engellemek için odanızı sık sık havalandırın, farklı zamanlarda yemek yiyin, ayrı havlu mümkünse ayrı tuvalet kullanmaya ve eve ziyaretçi kabul etmemeye özen gösterin.

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