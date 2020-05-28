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Covid-19 enfeksiyonuna özgü belirli bir ilaç tedavisi olmadığından bu nedenle öncelikle hasta olmamayı sağlamanın ilk hedef olması gerektiğinin altını çizen Dr. Elif Meşeci “Covid-19 enfeksiyonunun hamilelikteki etkisinin sadece anne adayı için değil aynı zamanda doğacak bebeği için de ciddi problemler oluşturabileceği bilinciyle hareket etmeli, virüsün yayılımını önlemek için üzerimize düşen sorumluluğu dikkatlice yerine getirmeliyiz. Kişisel korunma önlemlerini dikkatlice uygulamak kendimize, bebeğimize, ailemize ve sevdiklerimize Covid-19 bulaşını engelleyecektir” diyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Meşeci, ‘yeni normal’de bu 6 önleme dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

