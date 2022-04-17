Harkiv’de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı

DHA
17 Nisan 2022 Pazar, 12:21
<p>Ukrayna’nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.&nbsp;</p>

Ukrayna’nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. 

<p>Bombardıman sonucu çıkan yangına acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.</p>

Bombardıman sonucu çıkan yangına acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.

<p>Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv’in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi.&nbsp;</p>

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv’in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. 

<p>Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi.&nbsp;</p>

Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. 

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