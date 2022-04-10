Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
3 kilometre boyunca sırtında taşıdığı keçiyi eve götüren Çadır, "Nurhak Dağı, avcılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bir yer. Normal denetimlerimizi yaparken bu keçimizle karşılaştık. Biraz zayıf düşmüştü ve hastaydı. Sırtıma alıp 3 kilometre boyunca sırtımda taşıdım. Sarp ve kayalık olduğu için biraz zor oldu ama tekrar sağlığına kavuşacağını bildiğim için yorulduğuma değdi. Birkaç gün bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya bırakacağız" dedi.
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