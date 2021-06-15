<p>Galatasaray'ın Nijeryalı "Kiralık aşkı" Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor.&nbsp;</p>
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Galatasaray'ın Nijeryalı "Kiralık aşkı" Henry Onyekuru'nun geleceği belirsizliğini koruyor. 

<p>Hem Yunan, hem de Nijerya basınındaki haberlere göre Onyekuru futbol hayatına Galatasaray'da devam etmek istiyor.&nbsp;</p>
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Hem Yunan, hem de Nijerya basınındaki haberlere göre Onyekuru futbol hayatına Galatasaray'da devam etmek istiyor. 

<p>Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bittikten sonra mevcut yönetimin opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği Onyekuru, buna rağmen sarı kırmızılılar için Olympiakos'u beklemeye aldı.&nbsp;</p>
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Galatasaray'da kiralık sözleşmesi bittikten sonra mevcut yönetimin opsiyonunu kullanmamaya karar verdiği Onyekuru, buna rağmen sarı kırmızılılar için Olympiakos'u beklemeye aldı. 

<p>Nijeryalı futbolcu Olympiakos cephesine gönderdiği haberle, "Geleceğim için acele etmiyorum. Galatasaray'da seçim var ve Galatasaray'da seçim sonucunu bekleyip, sonrasında neler olacağını görmek istiyorum." dedi.&nbsp;</p>
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Nijeryalı futbolcu Olympiakos cephesine gönderdiği haberle, "Geleceğim için acele etmiyorum. Galatasaray'da seçim var ve Galatasaray'da seçim sonucunu bekleyip, sonrasında neler olacağını görmek istiyorum." dedi. 

<p>Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, ligde oynadığı 14 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı.&nbsp;</p>
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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Onyekuru, ligde oynadığı 14 maçta 5 gol attı ve 4 asist yaptı. 

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