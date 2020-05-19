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Cem Karaca, "20 ülkeden gelen heykeltıraşlarla her yıl farklı bir temayı işleyerek festivalimizi sezona hazırlıyorduk. Fakat bu yıl yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılarımızı Antalya'ya getiremedik. Sanatçılarımızın bazıları kıtalararası seyahat yapıyordu, onların bu sezon buraya gelerek heykel yapma imkanları görünmüyor. Geçen yılın teması heykelleri restore ederek bu yıla hazırlıyoruz. 2019 yılında temamız 'Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri' olarak gerçekleşmişti. Bu yıl aynı heykelleri sergileyeceğiz. 10 bin metrekare alanda 200'ün üzerinde heykelimiz bulunuyor. Bugün itibariyle restorasyon başladı, 3 haftaya tamamlamayı planlıyoruz. Koronavirüs önlemlerini aldıktan sonra kapımızı ziyarete açacağız. Festivalin açık havada olması da bizim için bir avantaj" diye konuştu.