Koronavirüs salgını nedeniyle açılışı bir ay ertelenen
Uluslararası Antalya Kum Heykeller Müzesi, bir önceki yılın konseptiyle hizmete
girecek. Heykelleri yapacak sanatçılar, pandemi nedeniyle tüm uçuşların iptal
edilmesi nedeniyle Antalya'ya gelemedi. Bu nedenle heykellerin kış aylarında
yağmur ve rüzgardan dolayı yıpranarak erozyona uğrayan kısımlarının onarım
işleri, duvar ve sıva ustalarına kaldı. Yıkılan ve kopan yerleri dolduran
ustalar, ince detaylar için heykelleri Türk heykeltıraşlara teslim etti.
Cem Karaca, "20 ülkeden gelen heykeltıraşlarla her yıl
farklı bir temayı işleyerek festivalimizi sezona hazırlıyorduk. Fakat bu yıl
yaşadığımız koronavirüs salgını nedeniyle sanatçılarımızı Antalya'ya
getiremedik. Sanatçılarımızın bazıları kıtalararası seyahat yapıyordu, onların
bu sezon buraya gelerek heykel yapma imkanları görünmüyor. Geçen yılın teması
heykelleri restore ederek bu yıla hazırlıyoruz. 2019 yılında temamız 'Dünya
Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri' olarak gerçekleşmişti. Bu yıl aynı
heykelleri sergileyeceğiz. 10 bin metrekare alanda 200'ün üzerinde heykelimiz
bulunuyor. Bugün itibariyle restorasyon başladı, 3 haftaya tamamlamayı planlıyoruz.
Koronavirüs önlemlerini aldıktan sonra kapımızı ziyarete açacağız. Festivalin
açık havada olması da bizim için bir avantaj" diye konuştu.
Festivalin daimi heykeli ise 80 ton kum kullanılan, 7 metre uzunluğundaki
Atatürk büstünün restorasyonu tamamlandı. Yıpranan heykel tamamen onarılarak
sergiye hazır hale getirildi. Litvanyalı heykeltıraş Karlis Lle tarafından
yapılan büstün restorasyonunu ise önce ustalar, sonra Türk heykeltıraşlar
yaptı.
Video Haberler
- Atatürk'ü gören Resmiye Nine 19 Mayıs'ı kutladı
- Aydınlık yarınların umut kaynağı
- Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi
- Otomobilin lastiğini değiştirirken öldü
- Yarışmaya damga vuran Sabri Sarıoğlu sorusu
- Maltepe'de fırıncılara silahlı saldırı anı kamerada
- Sokak partisi düzenleyen gruba polis baskını
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 19 mayıs töreni
- Başkan Mutlu’dan duygulandıran video
- Askerlik anısını anlatırken canlı yayında küfür etti