<p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p> <span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family:&quot;Segoe UI&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;color:#2B2B2B; background:white;mso-ansi-language:TR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye sınırı bulunan Gaziabad bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi.&nbsp;</span><br></p>
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Hindistan'da başkent Yeni Delhi'ye sınırı bulunan Gaziabad bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mahsur kalan ve tahliye olabilmek için kayıt yaptırması gereken binlerce göçmen işçi uzun kuyruklarda bekledi. 

<p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:10.5pt;line-height:107%;font-family: &quot;Segoe UI&quot;,sans-serif;color:#2B2B2B;background:white">İşçiler aileleri ile birlikte geldikleri Ram Lila Meydanı'nda kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için sıraya girdi.</span><o:p></o:p></p><br></p>
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İşçiler aileleri ile birlikte geldikleri Ram Lila Meydanı'nda kendileri için tahsis edilen tren veya otobüs seferlerine kayıt yaptırabilmek için sıraya girdi.


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