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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Asal, "Huizen Belediye başkanı beni tebrik etti.Heyecanlandım. Şaşırdım. Gözlerim doldu. Nişan takdim ederken ağladım çok değişik bir duyguymuş” diye konuştu. Belediye Başkanı Niek Meijer de Asal ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı bir buket çiçek takdim etti. Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları düzenleniyor. Ülkenin farklı yerlerinde tespit edilen kişilere Kraliyet nişanı aynı hafta içinde takdim ediliyor.