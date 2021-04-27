Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Selahattin Asal, "Huizen Belediye başkanı beni tebrik etti.Heyecanlandım. Şaşırdım. Gözlerim doldu. Nişan takdim ederken ağladım çok değişik bir duyguymuş” diye konuştu. Belediye Başkanı Niek Meijer de Asal ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı bir buket çiçek takdim etti. Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda genelinde Kral Günü kutlamaları düzenleniyor. Ülkenin farklı yerlerinde tespit edilen kişilere Kraliyet nişanı aynı hafta içinde takdim ediliyor.
Sembolik değeri olan kraliyet nişanının bu yıl Hollanda’nın farklı şehirlerinde 998'i kadın olmak üzere 2 bin 832 kişiye verildiği açıklandı. Kraliyet nişanı alanların en küçüğü 34 en büyüğünün 96 yaşında olduğu bildirildi. Şimdiye kadar farklı bölgelerden 150'den fazla Türk kraliyet nişanını almaya hak kazandı.
Video Haberler
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
- Kağıt toplayıcısına 45 yıla kadar hapis istemi
- Tam kapanmanın ardından Erdoğan'ın gündem olan konuşması
- “Ankara sadece Cengiz’in midir?”
- Ukrayna’da Rus bayrağı krizi
- Vah ülkem vah, vah! Bitti, program bitti