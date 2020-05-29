<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimleri, mayısın sonunda yağan karla beyaza büründü.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Kent&nbsp;merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kent merkezinde etkili olan sağanak, Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nın yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Dağın yüksek kesimleri,&nbsp;beyaz örtüyle kaplandı.&nbsp;<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Dağın yüksek kesimleri, beyaz örtüyle kaplandı. 


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, 22 Mayıs'ta da beyaza bürünmüştü.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Kışın yağan karın hava sıcaklığı nedeniyle eridiği Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, 22 Mayıs'ta da beyaza bürünmüştü.


<p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-language:TR">Hava sıcaklığının&nbsp;sıfırın altına düştüğü bölgede karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.<o:p></o:p></span></p><br></p>
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Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede karın hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.


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