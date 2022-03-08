İstanbul Sözleşmesi'nden sonra Türkiye'de kadınları ne koruyor? Uzmanına sorduk

* Toplumun büyük bir kesimi sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasına tepki gösterdi ancak bu fesihi destekleyen grupların sözleşmeye karşı tutumlarını ve yorumlarını biliyoruz. Sözleşme neden toplumun her kesimine doğru bir biçimde anlatılamadı sizce?

Aslında İstanbul Sözleşmesi uzun süredir yürürlükte olan ancak mahkemelerde uygulanmayan bir uluslararası sözleşmeydi. Sözleşmenin tarihçesi ise Türkiye’nin taraf olduğu Opuz davasına dayanıyor.

Bilgi kirliliğinin çok olması, yanlış bilginin hızlı bir şekilde yayılması toplumun bir kesiminin bu sözleşmeyi sadece tek taraflı olarak algılamalarına yol açtı. Bu sözleşmeyi hiç bilmeyen bir kesim de var.

Yerel yönetimlerin bu konuda yeterince çalışma yapmadığını düşünüyorum. Ana akım medyada da yeterince yer bulmadı. Mesela ana akım sabah programlarında İstanbul Sözleşmesi doğru bir şekilde aktarılsa sözleşmeye olan ilginin ve bilginin nasıl artacağını tahmin etmek zor değil.