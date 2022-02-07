İstanbul'da 5 katlı binanın zemin katındaki duvar yıkıldı: Tahliye edildi
Oluşan çökmenin binanın temelinden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine zabıta ekipleri binada oturan kişileri geçici olarak tahliye etti. Kağıthane Belediyesi'nden gelen yetkililer binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından durumun risk teşkil etmediği belirlendi. Saat 12.00 sıralarında binada oturanlara dairelerine girmek üzere izin verildi.
"1999 DEPREMİ'Nİ YAŞADIĞIM İÇİN HERHALDE DEPREM OLUYOR DEDİM"
Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Ünsal Yıldırım "Sabah 06.00 civarlarıydı, gürültüyle uyandık. Karşı binamızın istinat seti komple 07.00-07.30'a kadar duvarın taşları aşağı düştü. Binayı komple boşalttık. Deprem gürültüsü gibiydi. 1999 Depremi'ni yaşadığım için dedim ki deprem oluyor. Camdan baktım yıkıntıyı gördüm. Sürekli yıkılmaya devam etti. Perde beton var diyorlar ama galiba su var altında suyun etkisiyle yıkılmış. Tuğla çürümüş, suyun da etkisi ile yıkıldı" dedi.
"BİNANIN ALTINDA SU KUYUSU VARMIŞ"
Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Burak Ören "Sabah 06.00 civarlarında bir patırtı koptu. Yukarıdan aşağıya sanki kayalıklar devriliyor gibiydi. Camı açtım baktım yukarıdan aşağı ne var ne yoksa aşağıya düştü. Evi boşalttık biz de. Herhalde su kuyusu varmış binanın altında o da baskı yapmış. Belediye geldi herkesi evden çıkarttı. 14 aile vardı, hepsi dışarı çıktı" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Bağcılar'da 3 katlı binanın bahçesinde göçük oluştu
- 40 yıldır ölümle burun buruna yaşamışlar: Bina yıkılınca ortaya çıktı!
- Ümraniye'de yüksek gerilim hattının patlaması sonucu 3 katlı binada yangın çıktı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
En Çok Okunan Haberler
- 'Kesintinin arkasındaki buzdağı, özelleştirmedir!'
- Lüks markalar 'satılmayan ürünler' için yeni karar
- Elon Musk'ın projesi için dikkat çeken iddia
- Görür’den korkutan Marmara uyarısı
- İsrail Dubai'ye uçuşları durdurabilir
- '2022, UFO'lar konusunda sarsıcı bir yıl olacak'
- Cedi Osman, LeBron James'in ardından bir ilki başardı!
- CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
- Papa'dan kadın haysiyetini aşağılamayın mesajı
- İBB Bilim Kurulu'ndan hızlı test çağrısı