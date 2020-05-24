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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram
boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar
bayramı evlerinde geçirirken, 65 yaş ve üstü vatandaşlar bugün 14.00-20.00
saatlerinde arasında uygulanan serbestlik çerçevesinde 14.00 itibarıyla dışarı
çıkmaya başladı.
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Beşiktaş bölgesinde oturan vatandaşlardan bazıları sahilde yürüyüş
yaparken, bazıları da sahil ve meydandaki banklarda oturarak eşsiz
İstanbul manzarası eşliğinde güneş ve denizin tadını çıkardı. Kimisi
eşiyle kimisi arkadaşıyla kimisi de tek başına dışarı çıkan vatandaşlar, yolda
karşılaştıkları tanıdıklarının bayramını kutladı.
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