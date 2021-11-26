İstanbul'da 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi

ANKA
26 Kasım 2021 Cuma, 16:37
<p>İstanbul’da yapılan operasyonlarda, aralarında koronavirüs tedavisinde kullanıldığı iddia edilen ilaçların da bulunduğu toplam 950 bin adet sahte ilaç ele geçirilirken, baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.</p>

İstanbul’da yapılan operasyonlarda, aralarında koronavirüs tedavisinde kullanıldığı iddia edilen ilaçların da bulunduğu toplam 950 bin adet sahte ilaç ele geçirilirken, baskınlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

<p>İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir şebekenin “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde ihbar alarak geniş çaplı çalışma başlattı.&nbsp;</p>

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bir şebekenin “merdiven altı” diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaçları piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde ihbar alarak geniş çaplı çalışma başlattı. 

<p>Emniyet ekipleri, sahte ilaç üretildiğini ve bunların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda saklandığını, buradan da kuryeler aracılığıyla Türkiye geneline dağıtıldığını tespit etti.</p><p>Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.</p>

Emniyet ekipleri, sahte ilaç üretildiğini ve bunların gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda saklandığını, buradan da kuryeler aracılığıyla Türkiye geneline dağıtıldığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün 6 depoya düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şebekenin 5 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

<p>Gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet koronavirüs tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaç, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleriyle birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve bir av tüfeği ele geçirildi.</p>

Gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet koronavirüs tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaç, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleriyle birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve bir av tüfeği ele geçirildi.

<p>Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak amacıyla özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenleyen şebekenin, ürettikleri “ilaçlara” yasal zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları belirlendi. Bu barkodlar kontrol edildiğinde ise ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği anlaşıldı.</p>

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kendilerini korumak amacıyla özel tasarlanmış elbiseler giyerek sahte ilaç ürettikleri ortaya çıktı. Çeşitli sağlık kuruluşları ve ilaç firma bilgilerini kullanarak sahte sertifika ve prospektüs düzenleyen şebekenin, ürettikleri “ilaçlara” yasal zemin oluşturmak için barkod okuma sistemi oluşturdukları belirlendi. Bu barkodlar kontrol edildiğinde ise ürünlerin orijinal ilaç firmasının internet sitesine yönlendirildiği anlaşıldı.


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