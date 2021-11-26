İstanbul'da 950 bin adet sahte ilaç ele geçirildi

Gecekondu mahallelerinde kiralanan depolarda yapılan aramalarda 450 bin adet koronavirüs tedavisinde kullanılan tablet, 500 bin adet evcil hayvan ilaçları, vitamin ilaçları, kanser tedavi ilaçları, şeker hastalığı tedavi ilaçları, steroid ilaçları ve cinsel içerikli ilaç, 500 bin adet ilaç ambalaj ve malzemeleriyle birlikte sahte ilaç yapımında kullanılan 150 litre kimyasal madde ve bir av tüfeği ele geçirildi.