İstanbul'da bazı adaylar ALES'e yetişemedi
Çocuğunu sınava getiren Erkan Önal sınava zor yetiştiklerini ifade ederek "Cumhurbaşkanlığı bisiklet yarışması var sanıyorum. O yüzden caddeler kapalı. Mecburen minibüs yoluna girdik. Minibüs yoluna girince ancak yetişebildik. İçeri girdi mi sınava yetişebildi mi onu da bilmiyorum. Otoparkı da kapatmışlar, içeri de giremiyoruz. Bakalım inşallah girmiştir. Girmese çıkardı sanırım bu saate kadar. Birkaç tane çocuk giremedi, çıkıp gittiler" dedi.
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