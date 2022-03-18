Uyarılar art arda gelmişti... İstanbul'da kar yağışı etkisini artırıyor!

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 10:44
<p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı.</p>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

<p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar, yağan karın altında otobüs ya da servislerini bekledi.</p>

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkisini göstermeye devam ediyor. Sabah erken saatlerde işe gitmek için evlerinden çıkan yurttaşlar, yağan karın altında otobüs ya da servislerini bekledi.

<p>Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.</p>

Pendik ve çevre ilçelerde de aralıklı olarak etkili olan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza büründü.

<p>İstanbullular trafikte zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar şehri beyaz örtü ile örttü. Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.</p>

İstanbullular trafikte zor anlar yaşadı. Ani bastıran kar şehri beyaz örtü ile örttü. Kadıköy D-100 Karayolu ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

<p>Bahçelievler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü. E-5 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.</p>

Bahçelievler’de kar yağışı etkili olmaya başladı. Tipi şeklinde yağan kar her yeri beyaza bürüdü. E-5 karayolunda sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.

<p>Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.</p><p>Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.</p>

Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Silivri’de etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

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