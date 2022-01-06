İstanbul'da korkutmak için yere açtığı ateşle vurdu

YAŞANAN KURŞUNLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan Beyoğlu’nda bir kişinin bacağından vurulduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.