İstanbul'da korkutmak için yere açtığı ateşle vurdu
BACAĞINDAN VURULDU, YERE DÜŞMEDEN AYAKTA YARDIM BEKLEDİ
Bu sırada Eyüp S. ise tabancadan çıkan kurşunlardan kurtulmak için zıplasa da başarılı olamadı. Bacağından vurulan Eyüp S. ayakta yere düşmeyip ayakta yardım beklerken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şüpheli Eyüp B.’yi olay yerinden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayakta bekleyen yaralı Eyüp S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü.
POLİS SALDIRGANI EVİNDE YAKALADI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan vatandaşlarla konuştuktan sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın emniyette suç kaydı bulunan Eyüp B. olduğu tespit edildi. Şüpheli Eyüp B.’nin Piyalepaşa Mahallesi’nde evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsa, emniyette ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanarak ç adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞANAN KURŞUNLAMA ANI KAMERADA
Öte yandan Beyoğlu’nda bir kişinin bacağından vurulduğu o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kalabalık olduğu caddede tartıştıkları daha sonra ise şüphelinin tabancayı alarak yere doğru ateş ettiği, daha sonrada çevrede bulunan vatandaşların olaya müdahale ettiği görülüyor.
Video Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Hastanede endişelendiren görüntü
- Turkovac aşısı hakkında kritik açıklama
- e-Devlet'te yeni uygulama
- Alkole büyük zam! İşte yeni fiyatlar
- Özdağ'dan olay 'İmamoğlu' iddiası
- Karantina süreleri neden düşürüldü?
- İşte en çok beğenilen siyasiler
- İBB'de müfettişlerin istediği üç dosya
- Bir bira grubuna daha zam yapıldı! İşte zamlı liste