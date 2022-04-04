İstanbul'da yaşama maliyetinde rekor artış

Ajansın Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 arttı.

Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle: