İstanbul'da yaşama maliyetinde rekor artış

04 Nisan 2022 Pazartesi, 20:38
<p>İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetinin son 1 yılda fahiş bir şekilde arttığına dikkat çekti.&nbsp;</p>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetinin son 1 yılda fahiş bir şekilde arttığına dikkat çekti. 

<p>Ajansın Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 arttı.&nbsp;&nbsp;</p><p>Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:&nbsp;</p>

Ajansın Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 arttı.  

Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle: 

<p>Motorin: Yüzde 42,57</p>

Motorin: Yüzde 42,57

<p>Tavuk eti: Yüzde 28,54</p><p>Kırmızı et: Yüzde 21,30</p>

Tavuk eti: Yüzde 28,54

Kırmızı et: Yüzde 21,30

<p>Prinç: Yüzde 4,43</p>

Prinç: Yüzde 4,43

<p>&nbsp;Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95</p>

 Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95

<p>&nbsp;Toz şeker: Yüzde 27,10&nbsp;</p>

 Toz şeker: Yüzde 27,10 

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