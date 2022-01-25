İstanbul’da yürüyen her şey dondu

İHA
25 Ocak 2022 Salı, 11:51
İstanbul’da yürüyen her şey dondu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yürüyen merdivenler dondu.

İstanbul’da yürüyen her şey dondu

Üst geçidi kullanan yayalar ise uzun süre merdivenlerden inmek ve çıkmak için büyük uğraş verdi.

İstanbul’da yürüyen her şey dondu

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi.

İstanbul’da yürüyen her şey dondu

Kar nedeniyle yürüyen merdivenler ve üst geçitler donarak buz tuttu. Üst geçidi kullanan vatandaşlar karla kaplı merdivenlerden güçlükle yürüyebildi.

İstanbul’da yürüyen her şey dondu

Bahçelievler metrobüs üst geçidini kullanan yayalar uzun süre üst geçitten inmek ve üst geçide çıkmak için büyük uğraş verildi.


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