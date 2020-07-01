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SULTANBEYLİ
Kilometrekareye 11 bin 586 kişinin düştüğü Sultanbeyli ile 14 bin 447 kişinin yaşadığı Sultangazi de tıpkı Esenler ve Güngören gibi tümüyle kırmızı renkte. Vaka sayısının azlığına bağlı düşük risk olan ilçeler ise Şile, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beşiktaş olarak uygulamada göze çarpıyor.
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