<p>Yeni normalleşme sürecinde vaka sayılarında yeniden artış görülürken İstanbul salgının başlangıcından bu yana olduğu gibi vaka sayısında yine önde gidiyor. Ancak bazı semtlerde vaka sayıları çok yüksekken bazı semtlerde neredeyse hiç hasta görülmüyor.<br></p>
1

Yeni normalleşme sürecinde vaka sayılarında yeniden artış görülürken İstanbul salgının başlangıcından bu yana olduğu gibi vaka sayısında yine önde gidiyor. Ancak bazı semtlerde vaka sayıları çok yüksekken bazı semtlerde neredeyse hiç hasta görülmüyor.

<p>Covid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.<br></p>
2

Covid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.

<p><strong>BAĞCILAR</strong></p><p>Nisan ve Mayıs’ta ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 63’ünün kümelendiği şehirde, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.</p>
3

BAĞCILAR

Nisan ve Mayıs’ta ülkedeki vakaların yaklaşık yüzde 63’ünün kümelendiği şehirde, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor.

<p><strong>BAHÇELİEVLER</strong></p><p>Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler’de de vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.</p>
4

BAHÇELİEVLER

Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler’de de vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.

<p><strong>ESENLER</strong></p><p>“Hayat Eve Sığar” uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul’da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte.</p>
5

ESENLER

“Hayat Eve Sığar” uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul’da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte.

<p><strong>GÜNGÖREN</strong></p><p>İstanbul’un kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören’de de durum Esenler’den farksız. Uygulamadaki haritaya göre, diğer ilçelere göre vaka sayısının daha fazla olduğu görülüyor.</p>
6

GÜNGÖREN

İstanbul’un kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören’de de durum Esenler’den farksız. Uygulamadaki haritaya göre, diğer ilçelere göre vaka sayısının daha fazla olduğu görülüyor.

<p><strong>FATİH</strong></p><p>Fatih’te de Akdeniz ve Fevzi Paşa Caddeleri’ne komşu yerleşim yerleri ile Kariye Müzesi’nin arka kısmının olduğu alan kırmızı renkte</p>
7

FATİH

Fatih’te de Akdeniz ve Fevzi Paşa Caddeleri’ne komşu yerleşim yerleri ile Kariye Müzesi’nin arka kısmının olduğu alan kırmızı renkte

<p><strong>GAZİOSMANPAŞA</strong></p><p>Gaziosmanpaşa ilçe merkezi ile Kağıthane’ye bağlı Girne Caddesi’nin çevresi de risk haritasında kırmızı olarak işaretlenmiş durumda.</p>
8

GAZİOSMANPAŞA

Gaziosmanpaşa ilçe merkezi ile Kağıthane’ye bağlı Girne Caddesi’nin çevresi de risk haritasında kırmızı olarak işaretlenmiş durumda.

<p><strong>SULTANBEYLİ</strong></p><p>Kilometrekareye 11 bin 586 kişinin düştüğü Sultanbeyli ile 14 bin 447 kişinin yaşadığı Sultangazi de tıpkı Esenler ve Güngören gibi tümüyle kırmızı renkte. Vaka sayısının azlığına bağlı düşük risk olan ilçeler ise Şile, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beşiktaş olarak uygulamada göze çarpıyor.</p>
9

SULTANBEYLİ

Kilometrekareye 11 bin 586 kişinin düştüğü Sultanbeyli ile 14 bin 447 kişinin yaşadığı Sultangazi de tıpkı Esenler ve Güngören gibi tümüyle kırmızı renkte. Vaka sayısının azlığına bağlı düşük risk olan ilçeler ise Şile, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beşiktaş olarak uygulamada göze çarpıyor.

<p>Riskli bölgelerin her gün işe gitmek zorunda olan işçi nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler olduğu dikkat çekerken bu bölgeler aynı zamanda kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler. (Gazeteduvar)<br></p>
10

Riskli bölgelerin her gün işe gitmek zorunda olan işçi nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler olduğu dikkat çekerken bu bölgeler aynı zamanda kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler. (Gazeteduvar)

Video Haberler