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Yeni normalleşme sürecinde vaka sayılarında yeniden artış görülürken İstanbul salgının başlangıcından bu yana olduğu gibi vaka sayısında yine önde gidiyor. Ancak bazı semtlerde vaka sayıları çok yüksekken bazı semtlerde neredeyse hiç hasta görülmüyor.

