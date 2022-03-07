İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2022 Pazartesi, 12:15
İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Basın Fotoğrafı ve AB Yılın Çevre Fotoğrafı

Ümit Bektaş / Reuters

Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsiaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Haber Fotoğrafı

Sedat Suna / EPA

İnsan kaçakçıları tarafından Van’a getirilen Afgan mülteciler günlerce gizli evlerde tutuluyor. Türk güvenlik güçlerinin yaptığı baskınlarında çok sayıda mülteci kaldıkları evlerden kurtarıldı ve gözaltına alındı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Haber Fotoğrafı İkincisi

İsmail Coşkun / İHA

Marmaris’te yaşanan orman yangınları yerleşim yerlerine kadar sıçradı. Alevlerden kaçan bir çift, objektiflere yansıdı

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Taliban Afganistan’a girmeden birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’da bulunan en büyük hava üssünü olan Bagram Havaalanı bir gecede boşaltı. Geride kalan mühimmat, helikopter, uçak ve araçların hepsini kullanılamaz hale getirdi. Taliban milisleri, geride kalan askeri ekipmanları kontrol etti. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Rafet Hüner Özel Ödülü

Can Erok / DHA

Kastamonu’da meydana gelen selde 82 kişi öldü, çok sayıda vatandaş evinde mahsur kaldı. Bozkurt ilçesinde yaşanan felakette kurtarma operasyonları iki gün sürdü. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Kaçakçılar tarafından Van merkezden teknelerle Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarına bırakılan Afgan mülteciler, Nemrut Krateri yakınlarında otostop yaparak Diyarbakır’a ulaşmaya çalışıyor. Genç bir Afgan mülteci beton kanalizasyon borusunun içine saklandı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Mustafa Pekcan Özel Ödülü

Uğur Yıldırım / Sabah

30 Ekim’de Avrupa’ya gitme hayali ile yola çıkan Afrikalı 25 kişi Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itildi. Mültecileri donmak üzereyken bulan Türk Sahil güvenlik ekipleri mültecilere termal battaniyeler dağıttı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı

Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ve Kasımpaşa maçı sağanak yağış altında yapıldı. Futbolculara zor anlar yaşattı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi

Onur Çam / Goshots

Erzurum Palandöken’de Snowboard.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü

Özge Bozo / İHA

6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanışı Festivali Erzurum'da yapıldı. Tırmanışa katılan profesyonel dağcılar buz şelalesine nefes kesen bir tırmanış yaptı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Spor Toto Özel Ödülü

Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni takımı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş kadın futbol takımı galibiyet sevinci yaşadı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

AB Yılın Çevre Fotoğrafı

Ümit Bektaş / Reuters

Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsiaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi

Murat Şengül / Sabah

Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can verdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını Türkiye tarihinin en büyük orman yangını oldu. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü

Yasin Akgül / AFP

Marmara Denizi’ni etkisi alan müsilaj darıca sahilinde yoğunlaştı. Deniz bisikleti ile denize açılanlar müsilaja yakından tanık oldu.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

AB Çevre Özel Ödülü

Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA

Marmaris orman yangını 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

AB Çevre Özel Ödülü Mansiyon

İbrahim Laleli / DHA

Manavgat orman yangını 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Kızılay İyilik Özel Ödülü 

İbrahim Laleli / DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan ve 10 gün suren yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 75 bin hektarlık alanın kül oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını söndürmek için 7'den 70'e herkes seferber oldu. Yangınla mücadele eden Kızılay Gönüllüleri dumandan etkilenen gözlerine, göz damlası damlatarak rahatlamaya çalıştı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Sıfır Atık Özel Ödülü

Öner Şan / Antalya BŞB

Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği HOBİFEST 2021'de Atık plastikten eserler ziyaretçilerin ilgisini çekti. Rus sanatçı Güzel Amirova'nın yaptığı atık malzemeden heykel ve kıyafet sergilendi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı

Erdem Şahin / EPA

İstanbul’da Galata Köprüsü’nün korkularında güneşlenen bir adam. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Günlük Yaşam Fotoğrafı İkincisi

Selahattin Sönmez / Hürriyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i resmi törenle karşıladı. Karşılama sonrası Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tören Kıtası aniden başlayan sağanak yağışa yakalandı.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü

Sefa Tetik / İHA

Erzurum’da minik eller üşümesin diye yola çıkan off-road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdüler. Kar ve tipiyle mücadele eden ekip, yolda birde trafik kazası geçirmelerine rağmen çocukları bot ve kıyafetlerine kavuşturdu. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Portre Fotoğrafı

Ozan GÜZELCE / Milliyet

Ediz Hun.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Portre Fotoğrafı İkincisi

Barış ACARLI / Gazete Oksijen

Okan Bayülgen. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü

Ozan GÜZELCE / Milliyet

Milli Yüzücü Viktoria Zeynep Güneş.  

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

TFMD Özel Ödülü

Uğur Yıldırım / Sabah

İdlib'de milyonlarca kişi Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye, İdliblilerin barınma sorununa çözüm bulabilmek için bölgede 50 binden fazla briket ev inşa etti. Türk Kızılayı tarafından Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde insan edilen briket evde iki genç kadın sohbet ediyor. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Foto Röportajı

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerce süren orman yangınında 3.650 hektar alan zarar gördü

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Foto Röportajı

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerce süren orman yangınında 3.650 hektar alan zarar gördü. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Foto Röportajı

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerce süren orman yangınında 3.650 hektar alan zarar gördü. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Foto Röportajı

Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerce süren orman yangınında 3.650 hektar alan zarar gördü. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj İkincisi

Ümit Bektaş / Reuters

Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi çevre ve deniz kirliliğinin ulaştığı ciddi boyutu gözler önüne serdi. Müsilaj felaketi, canlıları da etkiledi. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Foto Röportaj Üçüncüsü

Emrah Gürel / AP

Özellikle Afganistan'dan gelen ve Türkiye'nin sınır ilindeki bölgede insan kaçakçılığı operasyonları göç akınını durdurmayı amaçladı. Operasyonda gruplar halinde  göçmen yakalandı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

SGDD ASAM Özel Ödülü

Sedat Suna / EPA

Suriye’deki savaş nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan 12 yaşındaki göçmen güreşçi Adnan Osman’ın şampiyonluk hikayesi.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

ASKA Özel Ödülü

Hasan İçel

Sapanca Gölü.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

ATSO Rota Antalya Özel Ödülü

Ekrem Şahin

Burdur Yarışlı köyünde bulunan Yarışlı gölü her mevsim ayrı bir güzel. Yazın suların çekilmesi ile görsel bir şölen sunan göl yatağı, göçmen kuşların da uğrak alanı. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Türkiye Güzellikleri Birincisi

Ahmet Aslan

Harran kümbet evleri, Şanlıurfa. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Türkiye Güzellikleri İkincisi

Metin Öztürk

Sümela Manastırı, Trabzon. 

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü

Ali Mermertaş

Borçka, Artvin.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Türkiye Güzellikleri Etkileşim Ödülü

Yalçın Çifçi

Eyüpoğlu Camii, Cenani Konağı ve Kurtuluş Camii, Gaziantep.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Jüri Özel Ödülü

İsmail Serhat Şahin

Amasra / Bartın.

İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Ara Güler Özendirme Ödülü 

Nurullah Memiş / Çukurova Üniversitesi

Öğle molası vermiş makine işçisi. 

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