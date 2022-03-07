İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri

Yılın Basın Fotoğrafı ve AB Yılın Çevre Fotoğrafı

Ümit Bektaş / Reuters

Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsiaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.