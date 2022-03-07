İşte yılın basın fotoğrafları ödülleri
Yılın Basın Fotoğrafı ve AB Yılın Çevre Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsiaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.
Haber Fotoğrafı Üçüncüsü
Selçuk Şamiloğlu / Hürriyet
Taliban Afganistan’a girmeden birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu’da bulunan en büyük hava üssünü olan Bagram Havaalanı bir gecede boşaltı. Geride kalan mühimmat, helikopter, uçak ve araçların hepsini kullanılamaz hale getirdi. Taliban milisleri, geride kalan askeri ekipmanları kontrol etti.
Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü
Sedat Suna / EPA
Kaçakçılar tarafından Van merkezden teknelerle Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarına bırakılan Afgan mülteciler, Nemrut Krateri yakınlarında otostop yaparak Diyarbakır’a ulaşmaya çalışıyor. Genç bir Afgan mülteci beton kanalizasyon borusunun içine saklandı.
AB Yılın Çevre Fotoğrafı
Ümit Bektaş / Reuters
Haziran ayında Marmara denizinde yaşanan müsilaj felaketi dünyanın en önemli iç denizlerinden biri Marmara’da yaşanan kirliliğin ne kadar ciddi bir boyuta vardığını gözler önüne serdi. Müsiaj için yüzey temizliği konusunda seferber olunsa da ortaya çıktığı yaz başında deniz turizmini de etkiledi. Birçok plaj boş kalırken müsilajın tüm kirliliğine rağmen denize girenler de oldu.
AB Çevre ve Doğa Fotoğrafı İkincisi
Murat Şengül / Sabah
Çoğunluğu Akdeniz, Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 49 ilde çıkan 299 orman yangınında 8 kişi hayatını kaybederken, yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü ve binlerce hayvan can verdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını Türkiye tarihinin en büyük orman yangını oldu.
Kızılay İyilik Özel Ödülü
İbrahim Laleli / DHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan ve 10 gün suren yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 75 bin hektarlık alanın kül oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını söndürmek için 7'den 70'e herkes seferber oldu. Yangınla mücadele eden Kızılay Gönüllüleri dumandan etkilenen gözlerine, göz damlası damlatarak rahatlamaya çalıştı.
Günlük Yaşam Fotoğrafı Üçüncüsü
Sefa Tetik / İHA
Erzurum’da minik eller üşümesin diye yola çıkan off-road ekibinin üyeleri, 2 bin 800 rakımdaki köye yoğun kar ve tipi altında sırtlarında çuval çuval kıyafet ve bot yardımı götürdüler. Kar ve tipiyle mücadele eden ekip, yolda birde trafik kazası geçirmelerine rağmen çocukları bot ve kıyafetlerine kavuşturdu.
TFMD Özel Ödülü
Uğur Yıldırım / Sabah
İdlib'de milyonlarca kişi Türkiye sınırına yakın noktalarda bulunan çadır kamplarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye, İdliblilerin barınma sorununa çözüm bulabilmek için bölgede 50 binden fazla briket ev inşa etti. Türk Kızılayı tarafından Sarmada ilçesinin Meşhed Ruhin bölgesinde insan edilen briket evde iki genç kadın sohbet ediyor.
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