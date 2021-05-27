<p>2000'lerin başında Mor menekşeleri çalıştıran Tecrübeli hocayı unutmayan Fiorentinalı taraftarlar, yorumlarda Terim'in paylaşılmasını istedi.&nbsp;</p>
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2000'lerin başında Mor menekşeleri çalıştıran Tecrübeli hocayı unutmayan Fiorentinalı taraftarlar, yorumlarda Terim'in paylaşılmasını istedi. 

<p>Fiorentina sosyal medya hesabı bu yorumların ardından Terim'in fotoğrafını paylaştı.&nbsp;</p>
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Fiorentina sosyal medya hesabı bu yorumların ardından Terim'in fotoğrafını paylaştı. 

<p>İtalyan devi Fiorentina sosyal medya hesabından kulüp efsanelerinin fotoğraflarını paylaştı.&nbsp;</p>
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İtalyan devi Fiorentina sosyal medya hesabından kulüp efsanelerinin fotoğraflarını paylaştı. 

<p>Galatasararay ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Terim'in geleceği belirsizliğini koruyor.&nbsp;</p>
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Galatasararay ile olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan Terim'in geleceği belirsizliğini koruyor. 

<p>Fiorentia'nın başında 28 maça çıkan Terim, 10 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.&nbsp;</p>
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Fiorentia'nın başında 28 maça çıkan Terim, 10 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü. 

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