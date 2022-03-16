İzmir'de 'kızıl gün'

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 11:34
İzmir'de 'kızıl gün'

İzmir’de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. 

İzmir'de 'kızıl gün'

Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘şaşkınlıklarını’ dile getirdi.

İzmir'de 'kızıl gün'

İzmir’de gün doğumu ile birlikte gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu. 

İzmir'de 'kızıl gün'

Gün doğumu sırasında bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünün kızıl bir renk almasına neden oldu.

İzmir'de 'kızıl gün'

 Adeta kızıla boyanan gökyüzünü seyreden İzmirliler o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi. 

İzmir'de 'kızıl gün'

Çok sayıda vatandaş, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak ‘İzmir güne harika başladı’, ‘Kızıl gökyüzü İzmir’e çok yakıştı’ gibi yorumlarda bulundu.

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