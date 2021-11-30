İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı
Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarını anlatmak için bu yıl üçüncüsü düzenlenen İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı. Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı işbirliğiyle düzenlenen festivalde; kentin en eski sinagoglarından ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteği ile restorasyonu tamamlanan Etz Hayim Sinagogu da açıldı. Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Başkanı Avram Sevinti, Festival Direktörü Nesim Bencoya ile çok sayıda yurttaş katıldı.
En büyük zenginlik
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i diğer kentlerden farklı kılan en önemli özelliğinin, birlikte yaşama kültürü konusundaki başarısı olduğunu söyledi. Bu başarının çok renkli, çok sesli, çok nefesli bir toplum oluşundan kaynaklandığını ifade eden Başkan Soyer, “Musevi cemaatinin de bu hamurda çok ciddi bir payı var. Bugün hala İzmirliler'in günlük yaşamında Sefarad Yahudilerine özgü pek çok geleneğin izlerini bulmak mümkün. Bu çok büyük bir zenginlik” dedi.
“Desteğimiz sürecek”
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir'in Yahudi mirasını korumak ve yaşatmak için İzmir Musevi Cemaati ve diğer paydaşlarla yakın temas halinde çalıştığını kaydeden Soyer, “Daha 50-60 yıl önce İzmir’in nüfusu 400 bin iken Yahudi-Musevi cemaatinin nüfusu 50-55 binlerde. Konak Belediye Başkanımızla birlikte bugün sayıları binli rakamlara düşen Yahudi yurttaşlarımızın İzmir’den ayrılmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu festivalin de buna vesile olmasını diliyorum. Seferad geleneklerini çeşitli etkinliklerle tecrübe edeceğimiz bu festivalin sizin zenginliklerinizi, değerlerinizi, erdemlerinizi gün ışığına çıkartacak bir festival olmasını diliyorum. Bu festivali yaşatmak ve geniş kitlelere duyurmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
“Festivali uluslararası boyuta taşıyacağız”
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Konak’ın asırlardır farklı uygarlıkların, kültürlerin soluk alıp verdiği, üç dini ahenkle saran muhteşem bir ilçe olduğunu söyledi. Bu toprakları 1492’den beri vatan bilen Sefaradlar’ın da İzmir’in kültür hazinesine katkılarının büyük olduğunu ifade eden Batur, “Gelenekleri, sanat ve edebiyata yansımaları, mutfağıyla dünyada sadece İzmir’e özgü olan Sefarad kültürümüz de bizim asıl zenginliklerimizdendir. İzmir’in simgelerinden biri olan, İzmir deyince ilk akla gelen boyozumuzu mutfağımıza katan da Sefarad toplumudur. Kültürümüzün bu zenginliğini hem yaşatmalı hem de tanıtmalıyız. İzmir Seferad Kültür Festivalimiz bu anlamda önemli bir rol üstleniyor. Festivalimizi geleneksel bir hale getirirken, ona uluslararası bir nitelik kazandırmak da en büyük hedefimiz ” şeklinde konuştu.
Renkli festival 6 Aralık’a kadar sürecek
Festival kapsamında sergi, söyleşi, film gösterimi ve konserler yapılacak. Festivalin son günü ise Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni olacak. Festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michael Ertzschei’nin yer alacağı “İbrani Romantizmi” adlı konserle son bulacak.
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