İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı

“Festivali uluslararası boyuta taşıyacağız”



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Konak’ın asırlardır farklı uygarlıkların, kültürlerin soluk alıp verdiği, üç dini ahenkle saran muhteşem bir ilçe olduğunu söyledi. Bu toprakları 1492’den beri vatan bilen Sefaradlar’ın da İzmir’in kültür hazinesine katkılarının büyük olduğunu ifade eden Batur, “Gelenekleri, sanat ve edebiyata yansımaları, mutfağıyla dünyada sadece İzmir’e özgü olan Sefarad kültürümüz de bizim asıl zenginliklerimizdendir. İzmir’in simgelerinden biri olan, İzmir deyince ilk akla gelen boyozumuzu mutfağımıza katan da Sefarad toplumudur. Kültürümüzün bu zenginliğini hem yaşatmalı hem de tanıtmalıyız. İzmir Seferad Kültür Festivalimiz bu anlamda önemli bir rol üstleniyor. Festivalimizi geleneksel bir hale getirirken, ona uluslararası bir nitelik kazandırmak da en büyük hedefimiz ” şeklinde konuştu.

