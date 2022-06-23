İzmir’de “Hayatı Yakala”dılar

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 14:34
<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatı Yakala” sloganı ile ilk kez düzenlediği Yoga Festivali sona erdi.</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Hayatı Yakala” sloganı ile ilk kez düzenlediği Yoga Festivali sona erdi.

<p> Sivil toplum kuruluşlarının ve kadın girişimcilerin stand açtığı festivalde “engelsiz yoga” da ilk kez İzmirliler ile buluştu. </p>

 Sivil toplum kuruluşlarının ve kadın girişimcilerin stand açtığı festivalde “engelsiz yoga” da ilk kez İzmirliler ile buluştu. 

<p>Kültürpark içinde yapılan İzmir Yoga Festivali’nde 53 farklı uzman atölyeler verdi ve söyleşiler aracılığıyla İzmirlilerle bir araya geldi.</p>

Kültürpark içinde yapılan İzmir Yoga Festivali’nde 53 farklı uzman atölyeler verdi ve söyleşiler aracılığıyla İzmirlilerle bir araya geldi.

<p>İşte İzmir Yoga Festivali’nden görüntüler...</p>

İşte İzmir Yoga Festivali’nden görüntüler...

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İzmir yoga

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